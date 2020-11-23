Законодательство ужесточается к выборам в Госдуму

Депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин внес поправки в закон о митингах, которые обязывают их организаторов уведомлять власти об изменении цели, формы и числа участников акции. Также законопроект устанавливает запрет на проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб, например ФСБ и МВД (пикеты в поддержку журналистов Ивана Сафронова и Ивана Голунова проходили у зданий ФСБ и ГУ МВД по Москве). Публичным мероприятием теперь признается очередь на одиночные пикеты.
Вяткин хочет ужесточить и требования к работе журналистов на митингах. Они не должны проводить агитацию в поддержку публичного мероприятия, организовывать сбор пожертвований, заниматься подготовкой мероприятий (13 июля возле СИЗО «Лефортово» было задержано более 10 журналистов, которые пришли в том числе по редакционному заданию, в футболках в поддержку Сафронова, обвиненного ФСБ в госизмене; все они были оштрафованы за участие в массовом мероприятии, футболки суд посчитал «средством агитации»).
Любое иностранное финансирование акций, в том числе и НКО — иностранными агентами (в таким Минюст причисляет НКО, получающие деньги из-за рубежа и занимающиеся политикой), а также юридическими лицами, зарегистрированными менее года назад, и гражданами до 16 лет, согласно поправкам, должно быть запрещено. При перечислении гражданином старше 16 лет средств на проведение мероприятия в платежном документе нужно будет сообщить свои паспортные данные. Анонимные пожертвования предлагается полностью запретить. По итогам акции организаторы обязаны предоставить властям отчет о расходовании средств.
Два законопроекта о борьбе с «иностранными агентами» внесены группой парламентариев во главе с сенатором Андреем Климовым и депутатом Василием Пискаревым. Первый вносит в избирательное законодательство два новых термина: «кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом» и кандидат, который является физлицом — иностранным агентом. Первый обозначает кандидата на выборную должность, который за два года до выборов работал в НКО-иноагенте или в СМИ-иноагенте либо, осуществляя политическую деятельность, получал средства от НКО или физлиц, которые являются иностранными агентами (в том числе через посредников). Второй термин обозначает тех, кто включен в список физлиц, которые выполняют функции иностранных агентов (реестр ведет Минюст).
Такие кандидаты должны будут указывать в заявлении в избирком при подаче документов, что являются кандидатами — иностранными агентами, а избирком должен довести эту информацию до избирателей.
Соответствующие пометки должны быть и на подписных листах, и в бюллетенях, и в агитации (здесь маркировка должна занимать не менее 15% площади агитационного материала). Такое же указание о маркировке действует и в отношении партий, если она выдвинула кандидата — иностранного агента.
В настоящее время действует норма, согласно которой НКО-иноагенты не могут участвовать в выборах. Эту норму предлагается распространить на иностранные СМИ, которые выполняют функции иноагентов, а также незарегистрированные общественные объединения. В сам закон об НКО предложено добавить норму о том, что НКО-иноагентами теперь признаются и общественные объединения, которые действуют без юрлица, получают деньги из иностранных источников и участвуют в политической деятельности в России. Они должны уведомить о своей деятельности Минюст, который будет вести реестр таких объединений, к ним будут применяться все требования об отчетности и маркировке информационных материалов, как к обычным НКО-иноагентам. Также появляется понятие посредника в передаче денежных средств от иностранного источника.
Климов и группа сенаторов внесли также поправки в закон об образовании. Они предложили ввести в закон понятие «просветительская деятельность», которая должна полностью контролироваться государством, — правительство России будет определять порядок и условия ее осуществления, а также формы контроля. При этом под просветительской деятельностью предложено понимать любую деятельность, «направленную на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции» за рамками образовательных программ. Просветителям будет запрещено побуждать слушателей к «действиям, противоречащим Конституции» России.
Наконец, поправки в закон об информации внесли глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн и другие депутаты, а также сенатор Алексей Пушков. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с апреля 2020 г. было зафиксировано 20 случаев блокировки сюжетов Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24» в Twitter, Facebook и Youtube. Роскомнадзор предлагается наделить правом вести реестр владельцев информационных ресурсов, «причастных к нарушениям прав и свобод» граждан России. Решение о признании владельца информресурса причастным к таким нарушениям будет принимать генпрокурор или его заместители по согласованию с МИДом.
Объяснение парламентариев
«Мы не запрещаем физическим лицам — иностранным агентам быть кандидатами на выборах. Но если такой человек участвует в выборах, то он должен это указать, чтобы избиратели знали, что он имеет статус иностранного агента. Это будут только те люди, кто внесен в реестр, их будет мало», — говорит Климов. Он отрицает, что законопроект о кандидатах-иноагентах связан с «Умным голосованием» Алексея Навального.
В сентябре такое голосование поддержало многих кандидатов, хотя сами они даже не знали, что их поддерживают, и не просили о такой поддержке, уверен Климов.
Он обещает, что на таких кандидатов норма не распространится: «Чтобы человек был признан иностранным агентом, он должен еще получать иностранное финансирование». По словам Климова, также будут внесены и поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за нерегистрацию физическим лицом иностранным агентом.
Законопроекты направлены на борьбу с иностранным вмешательством, что актуально после победы демократа Джо Байдена на выборах президента США и в преддверии думских выборов в следующем году, говорит близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей». «Иностранные агенты ушли от ответственности, перестав регистрировать юрлица, — объясняет он. — Поэтому законодательство хотят докрутить. Граждане должны знать, кто иностранные агенты. Потому что сейчас хочется вести политическую деятельность и брать иностранное финансирование — так не получится. Но, как и с НКО, не всех будут признавать иностранными агентами — у нас несколько сотен тысяч НКО, а иностранных агентов всего 69».
Депутат Вяткин говорит, что поправки в закон о митингах внесены, чтобы избежать «финансирования протестов за счет иностранных денег». Кроме того, законопроект уточняет проведение некоторых мероприятий — например, когда под видом одиночных пикетов проводятся массовые пикеты или так называемые прогулки, добавляет Вяткин: «Это касается и журналистов. Одно дело — когда журналист на митинге занимается освещением мероприятия — это его работа, другое дело — когда он участвует в организации публичной акции, выкрикивает лозунги и носит плакаты».
«Нынешние поправки в отношении кандидатов — иностранных агентов направлены в первую очередь против тех, кого поддерживает “Умное голосование”, — уверена соратница Навального Любовь Соболь. — И в ближайшие полгода будет еще больше безумных инициатив со стороны Госдумы». Она уже заявила о желании участвовать в выборах в Госдуму по ЦАО в Москве. Соболь напоминает, что в 2019 г. на выборы в Мосгордуму ее и других независимых кандидатов не допустили: «Поэтому, если в следующем году на выборы пустят, но заставят ставить клеймо [иноагентов], это уже будет прогресс. Вряд ли это повлияет на отношение избирателей».
Эти законопроекты беспрецедентные и, по сути, охватывают всех граждан России, что может вызвать отрицательную реакцию со стороны общества, считает сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц.
Кроме того, под эти нормы могут попасть и сами представители власти, полагает он. «Например, те, кто проводит “Умное голосование”, будут признаны иностранными агентами. Но ведь теоретически ничто им не мешает поддержать на выборах пару кандидатов от власти. А правоприменение должно быть одинаковым. Поэтому остается вопрос, кто будет признаваться кандидатом — иностранным агентом. Скорее всего, будут действовать двойные стандарты: кого-то включат в реестры, а кого-то — нет».
Кроме того, законопроекты об иностранных агентах — физлицах могут использоваться массово в регионах для борьбы с неугодными чиновниками, т. е. работать «как спусковой крючок для внутренних разборок», считает Мельконьянц. «В целом эффективность мер вряд ли кто-то оценивал», — добавляет он.
Масштаб внесения законопроектов по борьбе с политической оппозицией сейчас беспрецедентный, соглашается политолог Александр Пожалов: «Все эти законопроекты нужно рассматривать именно в контексте подготовки к избирательному циклу 2021 г. и создания механизмов противодействия агитации против власти и таким технологическим проектам, как “Умное голосование” и их аналоги. Это ведь будут не только выборы в Госдуму, но и выборы заксобраний и горсоветов почти в половине регионов». Как и на фоне кампании в Мосгордуму в 2019 г., власть готовится объяснять возможные протесты именно иностранным вмешательством, а не признанием внутренних проблем и пробелов во внутренней социально-экономической и идеологической политике, считает Пожалов.
Год назад Минюст включил тот же ФБК Навального в реестр иностранных агентов, однако сам Навальный заявил о ликвидации ФБК как юрлица. Если власти смогут признать иноагентом организации без образования юрлица, а иностранным финансированием считать средства, которые поступают от российских граждан, которые получили их от иностранного источника, то Навальный может быть официально признан иностранным агентом, говорит Пожалов.