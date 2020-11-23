Умер экс-глава Хакасии Виктор Зимин

«Сегодня от последствий коронавируса скончался заместитель генерального директора ОАО “РЖД” Виктор Михайлович Зимин. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким», — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе правительства республики информацию о смерти бывшего главы региона подтвердили.
«От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михайловича», — написал действующий глава республики Валентин Коновалов на своей странице во «ВКонтакте».
По словам источника ТАСС в предпринимательских кругах республики, у Зимина были давние проблемы со здоровьем. Он также сообщил, что экс-глава региона длительное время находился в коме. По информации другого источника, Зимин пролежал в больнице в Москве около двух месяцев.
Виктор Зимин родился 23 августа 1962 года в Красноярском крае. Работал на Красноярской железной дороге, в 2004 году избран по спискам «Единой России» депутатом Верховного совета Хакасии, а в 2007 году стал депутатом Госдумы. В 2009—2018 году был главой Хакасии.
В сентябре 2018 года занял на выборах второе место, уступив члену КПРФ Валентину Коновалову. Зимин вышел во второй тур, но снял свою кандидатуру, а затем ушел со своего поста, не дожидаясь результатов выборов. После этого он занял должность заместителя генерального директора РЖД.