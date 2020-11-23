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10:54 (мск), источник: ТАСС

Правительство оптимизирует систему институтов развития

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет оптимизацию институтов развития, заявил в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание с вице-премьерами.

Источник: РИА "Новости"

«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — сказал он.

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Он рассказал, что кабмин проанализировал деятельность основных сорока действующих институтов развития, которые создавались для решения конкретных задач — поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства и промышленности.

Мишустин напомнил, что от них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты.

«Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития», — отметил премьер-министр, добавив, что у институтов развития отсутствуют единые механизмы управления, есть существенное пересечение функций с федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями.

Перемены в структуре

Таким образом, по его словам, оптимизировать структуру институтов развития планируется по четырем направлениям.

Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано» и четырех фондов.
Михаил Мишустин
премьер-министр РФ

В их числе, отметил он, фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

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Кабмин оптимизирует систему институтов развития
Правительство также ликвидирует восемь институтов развития, их функции перераспределят между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

Также предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив их с другими, имеющими схожий функционал.

«Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и “ВЭБ-лизинг”, которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ», — рассказал глава правительства.

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Он уточнил, что к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

«Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития», — считает Мишустин.

Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся, будучи стратегически важными организациями, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — подытожил глава правительства.

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