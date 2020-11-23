10:54 (мск), источник: ТАСС
Правительство оптимизирует систему институтов развития
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России проведет оптимизацию институтов развития, заявил в понедельник
«По поручению президента правительство проведет оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента», — сказал он.
Он рассказал, что кабмин проанализировал деятельность основных сорока действующих институтов развития, которые создавались для решения конкретных задач — поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства и промышленности.
Мишустин напомнил, что от них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты.
«Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов. Наш анализ показал, что деятельность этих институтов, по сути, слабо увязана с новыми национальными целями развития», — отметил
Таким образом, по его словам, оптимизировать структуру институтов развития планируется по четырем направлениям.
Будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБ.РФ с передачей под его управление Корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, «Роснано» и четырех фондов.
В их числе, отметил он, фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
Также предлагается укрупнить ряд институтов развития, объединив их с другими, имеющими схожий функционал.
«Речь идет о двух лизинговых компаниях — ГТЛК и “ВЭБ-лизинг”, которые будут преобразованы в Единую лизинговую компанию. Также будет создан Универсальный банк — на основе МСП Банка и Банка ДОМ.РФ, а Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ», — рассказал глава правительства.
Он уточнил, что к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.
«Все это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития», — считает Мишустин.
Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, Росагролизинг, Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», ДОМ.РФ, Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа в новой структуре сохранятся, будучи стратегически важными организациями, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.
«Это позволит сделать институты развития более эффективными и переориентировать их на достижение национальных целей развития, утвержденных указом президента», — подытожил глава правительства.