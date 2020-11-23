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20:46 (мск), источник: РИА Новости

Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации

ВАШИНГТОН, 23 ноя — РИА Новости. Представитель штаба кандидата в президенты США Джо Байдена Эндрю Бейтс рассказал, кого политик собирается назначить на ключевые посты в администрации в случае своей победы.

Источник: AP 2020

Так, Тони Блинкен может занять пост госсекретаря, Джейк Салливан — стать советником президента по нацбезопасности, Алехандро Майоркас рассматривается на пост главы Министерства внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — спецпосланником по климату.

Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике.
Эндрю Бейтс
представитель штаба кандидата в президенты США

Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах.

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20:53 (мск)© Ньюстюб
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