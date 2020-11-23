Байден представил кандидатов на ключевые посты в администрации

Так, Тони Блинкен может занять пост госсекретаря, Джейк Салливан — стать советником президента по нацбезопасности, Алехандро Майоркас рассматривается на пост главы Министерства внутренней безопасности, посол Линда Томас-Гринфилд может стать постпредом США при ООН, экс-госсекретарь Джон Керри — спецпосланником по климату.
Джо Байден выбрал опытных, проверенных кризисами лидеров в свою команду по национальной безопасности и внешней политике.
Эндрю Бейтспредставитель штаба кандидата в президенты США
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Действующий американский лидер Дональд Трамп оспаривает это в судах.