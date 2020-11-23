Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
10Прощание с Арменом Джигарханяном
12Последствия ледяного дождя во Владивостоке
22:39 (мск), источник: ТАСС

Эксперты-республиканцы просят однопартийцев в Конгрессе убедить Трампа признать поражение

Эксперты призвали республиканских лидеров выступить против попыток действующего президента США запугивать должностных лиц с целью помешать голосованию коллегии выборщиков.

Источник: AFP 2020

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Влиятельные эксперты из числа республиканцев просят своих однопартийцев в Конгрессе США убедить американского лидера Дональда Трампа признать свое поражение на прошедших 3 ноября президентских выборах и начать процесс передачи дел. Выдержки из письма более 100 специалистов, занимающихся вопросами национальной безопасности, приводит в понедельник газета The Washington Post.

Читайте также
В республиканской партии призвали Трампа начать переходный период

«Отказ президента Трампа разрешить [начать] процесс передачи власти создает значительные риски для нашей национальной безопасности в то время, когда США сталкиваются с пандемией и серьезными угрозами со стороны глобальных противников, террористических группировок и других сил», — считают эксперты, среди которых бывший губернатор штата Пенсильвания и экс-министр внутренней безопасности Том Ридж, а также бывший директор Национальной разведки Джон Негропонте.

Они призвали «республиканских лидеров, особенно в Конгрессе, публично потребовать, чтобы президент Трамп прекратил антидемократические нападки на беспристрастность проведения президентских выборов». Эксперты призвали республиканских лидеров «решительно выступить против <…> опасных и противозаконных попыток [действующего главы государства] угрожать и запугивать должностных лиц с целью помешать голосованию коллегии выборщиков».

«Продолжающиеся попытки президента Трампа поставить под сомнение законность выборов и вмешаться в избирательные процессы в штатах подрывают нашу демократию и рискуют нанести долгосрочный ущерб нашим институтам», — говорится в заявлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом. Тем не менее действующий президент не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его убеждению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.

Американская избирательная система архаичная, непрямая и крайне запутанная. Формально избираются не новые президент и вице-президент США, а члены коллегии выборщиков. Именно они затем в декабре собираются в столицах своих штатов и проводят собственное голосование, по итогам которого официально определяется новый глава государства. От штата к штату соотношение между численностью населения и числом избираемых выборщиков различается, как и система подведения итогов по мажоритарному или пропорциональному признаку. Для победы кандидату в президенты необходимо заручиться поддержкой более чем 270 выборщиков. Число выборщиков в том или ином штате зависит от числа представителей штата в Конгрессе США. Всего их 538.

Однопартийцы Трампа призвали его начать передачу власти
Во время загрузки произошла ошибка.
20:53 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Выборы президента США
 Я сказала: "Я люблю вашу страну, я ничего плохого не сделала, а вы закрыли мне въезд"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Чиновник избежал наказания за повторный выезд на "встречку"
Шамсутдинов объяснил в суде причину убийства сослуживцев
Турция обновила рекорд по суточной смертности от COVID-19
Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу
Итоги карантина. Заболеваемость в странах Европы идет на спад
«Угроза растет»: премьер-министр Швеции обратился к нации
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
«У всей семьи – поражение легких»: россиянка о COVID-19 Мамы из разных уголков России рассказали о перенесенной болезни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь