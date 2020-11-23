23 ноября, источник: Ведомости
ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска
Половина депутатов фракции ЛДПР в городской думе Хабаровска вышли из партии в понедельник, 23 ноября, в том числе председатель гордумы Михаил Сидоров и еще 16 ее членов.
Сидоров заявил ТАСС, что он и его коллеги разошлись во взглядах с региональным отделением партии и хотят подчиняться не местным партийцам, а своим избирателям. Он отметил, что, скорее всего, его группа будет создавать в думе новую фракцию.
На выборах 2019 г. ЛДПР получила в думе 34 из 35 мандатов, после выхода из состава фракции ЛДПР 17 депутатов партия теряет большинство.
«Это на 100% согласованное действие, направленное против врио губернатора [бывшего депутата Госдумы от ЛДПР] Михаила Дегтярева», — сказал он «Ведомостям». По его мнению, одна из причин демарша в том, что протесты против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала стали утихать и к ситуации с ним надо привлечь внимание. По данным администрации края, на традиционный субботний митинг в защиту Фургала 21 ноября вышло около 200 человек. Максимальное число протестующих было зафиксировано в июле — по подсчетам СМИ, до 50 000 человек.
Депутат гордумы Александр Федчишин заявил, что сам был удивлен решением коллег по фракции выйти из ЛДПР. Он же собирается оставаться в ЛДПР. Депутат не понимает, почему подобное решение было принято без публичного обсуждения с оставшимися партийцами.
Вышедший летом из фракции ЛДПР в гордуме депутат Александр Каян еще тогда считал, что его примеру последуют другие. «ЛДПР — системная оппозиция, и ее рейтинг должен составлять максимум 30%, а в Хабаровском крае ЛДПР стала партией власти, к этому была не готова, в региональном отделении не хватает хороших кадров», — говорит Каян.
Каян добавил, что вышедших из партии людей, как и его самого летом, будут пытаться вернуть в ряды партии. Для этого Дегтярев организовал вечером 23 ноября с ними встречу. Узнать о ее результатах от депутатов и представителей администрации «Ведомостям» не удалось, их телефоны не отвечали.
Декан
Ярулин добавил, что идеологически фракция ЛДПР в гордуме «очень разношерстная» и спустя год после их избрания среди депутатов начались конфликты. При этом он согласен, что в целом в регионе власть проводит «операции по зачистке политического поля», для того чтобы подготовиться к губернаторским выборам и выборам в Госдуму в сентябре 2021 г.