Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
23 ноября, источник: Ведомости

ЛДПР потеряла большинство в гордуме Хабаровска

Половина депутатов фракции ЛДПР в городской думе Хабаровска вышли из партии в понедельник, 23 ноября, в том числе председатель гордумы Михаил Сидоров и еще 16 ее членов.

Источник: РИА "Новости"

Сидоров заявил ТАСС, что он и его коллеги разошлись во взглядах с региональным отделением партии и хотят подчиняться не местным партийцам, а своим избирателям. Он отметил, что, скорее всего, его группа будет создавать в думе новую фракцию.

На выборах 2019 г. ЛДПР получила в думе 34 из 35 мандатов, после выхода из состава фракции ЛДПР 17 депутатов партия теряет большинство. Пресс-секретарь регионального отделения Эдуард Грищук надеется, что число покинувших партию уменьшится и «рассудок возобладает».

Читайте также
Дегтярев поручил отменить конкурс на его охрану за 33 миллиона рублей

«Это на 100% согласованное действие, направленное против врио губернатора [бывшего депутата Госдумы от ЛДПР] Михаила Дегтярева», — сказал он «Ведомостям». По его мнению, одна из причин демарша в том, что протесты против ареста бывшего губернатора Сергея Фургала стали утихать и к ситуации с ним надо привлечь внимание. По данным администрации края, на традиционный субботний митинг в защиту Фургала 21 ноября вышло около 200 человек. Максимальное число протестующих было зафиксировано в июле — по подсчетам СМИ, до 50 000 человек.

Депутат гордумы Александр Федчишин заявил, что сам был удивлен решением коллег по фракции выйти из ЛДПР. Он же собирается оставаться в ЛДПР. Депутат не понимает, почему подобное решение было принято без публичного обсуждения с оставшимися партийцами.

Вышедший летом из фракции ЛДПР в гордуме депутат Александр Каян еще тогда считал, что его примеру последуют другие. «ЛДПР — системная оппозиция, и ее рейтинг должен составлять максимум 30%, а в Хабаровском крае ЛДПР стала партией власти, к этому была не готова, в региональном отделении не хватает хороших кадров», — говорит Каян.

По его мнению, люди шли в партию прежде всего для помощи Фургалу и после назначения Дегтярева разочаровались в нем.

Каян добавил, что вышедших из партии людей, как и его самого летом, будут пытаться вернуть в ряды партии. Для этого Дегтярев организовал вечером 23 ноября с ними встречу. Узнать о ее результатах от депутатов и представителей администрации «Ведомостям» не удалось, их телефоны не отвечали.

Декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин напоминает, что демаршу предшествовал конфликт председателя гордумы Сидорова и группы депутатов, которые хотели сместить его с этого поста в середине ноября. Поэтому, по мнению политолога, выход из партии депутатов во главе с Сидоровым отчасти является реакцией на то событие.

Ярулин добавил, что идеологически фракция ЛДПР в гордуме «очень разношерстная» и спустя год после их избрания среди депутатов начались конфликты. При этом он согласен, что в целом в регионе власть проводит «операции по зачистке политического поля», для того чтобы подготовиться к губернаторским выборам и выборам в Госдуму в сентябре 2021 г.

 Какие беспилотники развозят продукты из Walmart
Противоречивые институты развития
Республиканцев в Конгрессе просят убедить Трампа сдаться
Авиакомпании хотят не пускать на борт без прививок от COVID
Турция обновила рекорд по суточной смертности от COVID-19
Чиновник избежал наказания за повторный выезд на "встречку"
Генерала МВД приговорили к восьми годам за аферу
«Угроза растет»: премьер-министр Швеции обратился к нации
Hi-Tech
Раскрыта цена бюджетного «Поко» от Xiaomi Потенциальный бестселлер
Горячие темы на Авто
Для поколения ЕГЭ... Напоминание. 407
Худые люди более успешны. 378
Неужели стыдно стало? 303
и попутешествовать нельзя - спасут =(( 245
Новости партнеров
Классовая борьба. КПРФ не поддержала льготы «детям войны»
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Дети
«У всей семьи – поражение легких»: россиянка о COVID-19 Мамы из разных уголков России рассказали о перенесенной болезни
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь