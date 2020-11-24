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00:35 (мск), источник: Известия

Новоиспеченный Блинкен: что известно о первых «назначенцах» Джо Байдена

Несмотря на антироссийские настроения, взаимодействие с новой администрацией США может оказаться прагматичнее, считают эксперты.

Источник: Getty Images/AFP

Первые объявленные кандидатуры в администрацию президента США Джо Байдена говорят о возвращении к власти людей из окружения — Барака Обамы. Штаб победившего на выборах 3 ноября демократа анонсировал, что госсекретарем станет Энтони Блинкен, советником главы Белого дома по национальной безопасности — Джейк Салливан, а постпредом при ООН — Линда Томас-Гринфилд.

Кроме того, в большую политику возвращается и бывший шеф американской дипломатии Джон Керри. Он займет пост спецпредставителя президента по климату. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, новая команда Вашингтона окажется более традиционной и профессиональной, нежели при Дональде Трампе. И хотя российско-американские отношения вряд ли ждет какая-то реставрация, для будущего взаимодействия двух стран в этом можно даже найти плюсы.

Первые пошли

Пока Дональд Трамп безуспешно пытается оспорить свое поражение в судах и напоминает подписчикам в Twitter, что именно он 3 ноября «выиграл выборы», еще не объявленный официально, но уже очевидный победитель президентской гонки Джо Байден анонсирует назначения в свою администрацию. Причем, объявить миру о первых кандидатурах штаб демократа тоже решил при помощи Twitter.

Блинкен | Источник: AP 2020

Одной из вызывающих наибольший интерес должностей всегда был пост главы Госдепартамента США. Кандидатур в СМИ фигурировало несколько, включая бывшего постпреда при ООН, а затем и советника президента по нацбезопасности времен Барака Обамы — Сьюзан Райс. Однако команда Джо Байдена не стала выдвигать людей, назначение которых потенциально может застрять в республиканском Сенате, и остановила свой выбор на Энтони Блинкене.

По мнению американских СМИ, в целом умеренные взгляды, по меркам, конечно, политической элиты США, 58-летнего Тони Блинкена позволят ему безболезненно пройти одобрение Сенатом. Выпускник Гарварда и Колумбийского университета был вхож в администрацию президента еще в 90-х годах, когда работал в команде спичрайтеров Билла Клинтона. В 2002—2008 годах руководил аппаратом комитета Сената по международным делам, которым заведовал тогда не кто иной, как Джо Байден. А при Бараке Обаме будущий госсекретарь был вначале советником вице-президента по нацбезопасности, потом замсоветника уже главы Белого дома в этой же области. А к приходу в Овальный кабинет Дональда Трампа Энтони Блинкен служил замглавы Госдепартамента.

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В целом, его назначение отвечает тем задачам, о которых Джо Байден говорил во время предвыборной кампании. Будущий госсекретарь считается сторонником восстановления «ядерной сделки» с Ираном, а также выступает за возвращение Вашингтона к Парижскому соглашению по климату.

Советником по нацбезопасности у 78-летнего президента будет 43-летний Джейк Салливан, который во времена того же Барака Обамы работал помощником госсекретаря Хиллари Клинтон, а затем был старшим советником ее предвыборного штаба в 2016 году. Кроме того, некоторое время он успел послужить советником по нацбезопасности и у Джо Байдена — в бытность того вице-президентом. Он также сыграл важную роль в разработке иранской «ядерной сделки», а с 2016 года — после поражения Хиллари Клинтон на выборах — занимался исследованиями, написав множество эссе, — как сделать так, чтобы внешняя политика США больше соответствовала внутренним потребностям Америки.

Новый постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, как утверждает Politico, считается одной из наиболее авторитетных темнокожих женщин-дипломатов в Вашингтоне. Впрочем, ее медийная узнаваемость, пожалуй, пока ограничивается тем, что у нее 35-летний опыт дипломатической карьеры, за которую она успела побывать послом в Либерии и помощником госсекретаря по Африке.

Салливан | Источник: AP 2020

Возвращается во власть и госсекретарь Джон Керри — он станет спецпосланником президента по климату. А вот Национальную разведку США впервые возглавит женщина — Аврил Хайнс, при Бараке Обаме работавшая на разных должностях в ЦРУ. Министром же внутренней безопасности станет — тоже впервые — латиноамериканец Алехандро Майоркас, который во времена последней демократической администрации был директором иммиграционной службы.

Те же, но без иллюзий

Нет ничего неожиданного в том, что Джо Байден начал искать ресурсы для своей команды среди людей, так или иначе связанных с Бараком Обамой, считает глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. По его словам, это дает повод для слухов, что предыдущий президент-демократ станет закулисным дирижером новой администрации.

Впрочем, Барак Обама сегодня и без этого остается самым популярным представителем Демпартии и ее неформальным лидером.

Вполне вероятно, что бывший глава Белого дома будет помогать в укреплении позиций своей партии к следующим выборам. Тем более, что внутри нее сейчас хватает проблем. Например, надо как-то привести в умеренное состояние крыло, за последние годы сильно ушедшее в левый радикализм.

— Самое главное, что подбирается команда гораздо более опытных и профессиональных бюрократов, нежели та, что была у Трампа. Тем более, он ее регулярно перетряхивал, — сказал «Известиям» эксперт. — Конечно, эти люди будут продолжать уже заданный курс в отношениях с Россией, который, кстати, начал формироваться еще при Обаме. Неприятие внешеполитического курса РФ и КНР — то, что удерживает двухпартийный консенсус на плаву. Однако в случае с администрацией Байдена, возможно, контакты с Москвой станут более традиционными.

Хайнс | Источник: Getty Images/AFP

По его мнению, одной из главных проблем последних четырех лет были иллюзии о намерениях Дональда Трампа подружиться. Это в какой-то степени повлияло на нашу политику на американском направлении, поскольку некоторое время бытовало представление, что «в Вашингтоне все плохие и просто не дают Трампу поладить с Москвой», считает политолог.

— То, что такой завораживающей риторики со стороны президента США не будет, может подействовать на российско-американские отношения отрезвляюще, — заключил Валерий Гарбузов.

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Между тем, тот же Тони Блинкен зарекомендовал себя как последовательный сторонник жесткого курса по отношению к РФ и адепт теории российского вмешательства в выборы президента США 2016 года, отметил в беседе с «Известиями» американский политолог Эдуард Лозанский. Учитывая, что Блинкен и Джейк Салливан были сотрудниками непосредственно Джо Байдена во времена его вице-президентства, «следует полагать, что его высказывания о России, как о главном противнике США, формулировались не без участия» этих двух политиков.

— Его заявления резко контрастируют с теми, которые озвучивали назначенные на эти должности Трампом в 2016-м Рекс Тиллерсон и Майкл Флинн. Впрочем, оба быстро сошли с дистанции и вместо движения к «хорошим отношениям» начались лавины санкций и скатывание к опасной черте. Впрочем, Байдену в отличие от Трампа не нужно будет все время доказывать, что он — не агент Кремля. Поэтому есть маловероятный, но все же шанс, что он и его советники поймут: пора остановиться и начать диалог с Москвой с чистого листа, — заключил эксперт.

В любом случае, если в 2016 году победа Дональда Трампа даже закончилась дружными аплодисментами депутатов Госдумы в зале заседаний (что потом многие осудили), то в 2020-м российские политики более осторожны в оценках и не спешат прогнозировать будущее отношений Москвы и Вашингтона.

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