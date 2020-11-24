00:35 (мск), источник: Известия
Новоиспеченный Блинкен: что известно о первых «назначенцах» Джо Байдена
Несмотря на антироссийские настроения, взаимодействие с новой администрацией США может оказаться прагматичнее, считают эксперты.
Первые объявленные кандидатуры в администрацию президента США Джо Байдена говорят о возвращении к власти людей из окружения — Барака Обамы. Штаб победившего на выборах 3 ноября демократа анонсировал, что госсекретарем станет Энтони Блинкен, советником главы Белого дома по национальной безопасности — Джейк Салливан, а постпредом при ООН — Линда
Кроме того, в большую политику возвращается и бывший шеф американской дипломатии Джон Керри. Он займет пост спецпредставителя президента по климату. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, новая команда Вашингтона окажется более традиционной и профессиональной, нежели при Дональде Трампе. И хотя
Первые пошли
Пока Дональд Трамп безуспешно пытается оспорить свое поражение в судах и напоминает подписчикам в Twitter, что именно он 3 ноября «выиграл выборы», еще не объявленный официально, но уже очевидный победитель президентской гонки Джо Байден анонсирует назначения в свою администрацию. Причем, объявить миру о первых кандидатурах штаб демократа тоже решил при помощи Twitter.
Одной из вызывающих наибольший интерес должностей всегда был пост главы Госдепартамента США. Кандидатур в СМИ фигурировало несколько, включая бывшего постпреда при ООН, а затем и советника президента по нацбезопасности времен Барака Обамы — Сьюзан Райс. Однако команда Джо Байдена не стала выдвигать людей, назначение которых потенциально может застрять в республиканском Сенате, и остановила свой выбор на Энтони Блинкене.
По мнению американских СМИ, в целом умеренные взгляды, по меркам, конечно, политической элиты США, 58-летнего Тони Блинкена позволят ему безболезненно пройти одобрение Сенатом. Выпускник Гарварда и Колумбийского университета был вхож в администрацию президента еще в 90-х годах, когда работал в команде спичрайтеров Билла Клинтона. В 2002—2008 годах руководил аппаратом комитета Сената по международным делам, которым заведовал тогда не кто иной, как Джо Байден. А при Бараке Обаме будущий госсекретарь был вначале советником
В целом, его назначение отвечает тем задачам, о которых Джо Байден говорил во время предвыборной кампании. Будущий госсекретарь считается сторонником восстановления «ядерной сделки» с Ираном, а также выступает за возвращение Вашингтона к Парижскому соглашению по климату.
Советником по нацбезопасности у 78-летнего президента будет 43-летний Джейк Салливан, который во времена того же Барака Обамы работал помощником госсекретаря Хиллари Клинтон, а затем был старшим советником ее предвыборного штаба в 2016 году. Кроме того, некоторое время он успел послужить советником по нацбезопасности и у Джо Байдена — в бытность того
Новый постпред США при ООН Линда
Возвращается во власть и госсекретарь Джон Керри — он станет спецпосланником президента по климату. А вот Национальную разведку США впервые возглавит женщина — Аврил Хайнс, при Бараке Обаме работавшая на разных должностях в ЦРУ. Министром же внутренней безопасности станет — тоже впервые — латиноамериканец Алехандро Майоркас, который во времена последней демократической администрации был директором иммиграционной службы.
Те же, но без иллюзий
Нет ничего неожиданного в том, что Джо Байден начал искать ресурсы для своей команды среди людей, так или иначе связанных с Бараком Обамой, считает глава Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. По его словам, это дает повод для слухов, что предыдущий
Вполне вероятно, что бывший глава Белого дома будет помогать в укреплении позиций своей партии к следующим выборам. Тем более, что внутри нее сейчас хватает проблем. Например, надо
— Самое главное, что подбирается команда гораздо более опытных и профессиональных бюрократов, нежели та, что была у Трампа. Тем более, он ее регулярно перетряхивал, — сказал «Известиям» эксперт. — Конечно, эти люди будут продолжать уже заданный курс в отношениях с Россией, который, кстати, начал формироваться еще при Обаме. Неприятие внешеполитического курса РФ и КНР — то, что удерживает двухпартийный консенсус на плаву. Однако в случае с администрацией Байдена, возможно, контакты с Москвой станут более традиционными.
По его мнению, одной из главных проблем последних четырех лет были иллюзии о намерениях Дональда Трампа подружиться. Это в
— То, что такой завораживающей риторики со стороны президента США не будет, может подействовать на
Между тем, тот же Тони Блинкен зарекомендовал себя как последовательный сторонник жесткого курса по отношению к РФ и адепт теории российского вмешательства в выборы президента США 2016 года, отметил в беседе с «Известиями» американский политолог Эдуард Лозанский. Учитывая, что Блинкен и Джейк Салливан были сотрудниками непосредственно Джо Байдена во времена его
— Его заявления резко контрастируют с теми, которые озвучивали назначенные на эти должности Трампом в 2016-м Рекс Тиллерсон и Майкл Флинн. Впрочем, оба быстро сошли с дистанции и вместо движения к «хорошим отношениям» начались лавины санкций и скатывание к опасной черте. Впрочем, Байдену в отличие от Трампа не нужно будет все время доказывать, что он — не агент Кремля. Поэтому есть маловероятный, но все же шанс, что он и его советники поймут: пора остановиться и начать диалог с Москвой с чистого листа, — заключил эксперт.
В любом случае, если в 2016 году победа Дональда Трампа даже закончилась дружными аплодисментами депутатов Госдумы в зале заседаний (что потом многие осудили), то в 2020-м российские политики более осторожны в оценках и не спешат прогнозировать будущее отношений Москвы и Вашингтона.