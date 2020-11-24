01:09 (мск), источник: РИА Новости
Мичиган официально утвердил победу Байдена в штате
ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Американский штат Мичиган официально утвердил итоги президентских выборов на своей территории, победу одержал демократ Джо Байден.
На голосовании трое представителей госдепартамента штата проголосовали за утверждение итогов выборов, один — воздержался.
Выигрыш в Мичигане дает Байдену 16 голосов выборщиков.
Ранее руководство республиканцев попросило избирательную комиссию отложить на две недели подведение итогов для проведения проверки по поводу неких «числовых аномалий», однако по закону заверить их должны не позднее 23 ноября.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от Демократической партии набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.
Трамп также считает себя победителем и намерен отстаивать это в суде. Демократов он обвиняет в попытке «украсть выборы». Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер.