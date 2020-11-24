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02:46 (мск), источник: РИА Новости

Трамп распорядился начать передачу власти Байдену

ВАШИНГТОН, 24 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб (GSA) «делать, что нужно» по «первоначальным протоколам» передачи власти Джо Байдену.

Источник: AFP 2020

Ранее телеканал CNN сообщил, что GSA и его глава Эмили Мерфи признали кандидата от Демократической партии победителем выборов и сообщили о готовности начать передачу власти.

«Наше дело крепко продвигается, мы будем продолжать твердую борьбу, я уверен, победим! Тем не менее, в лучших интересах нашей страны я рекомендую, чтобы Эмили (Мерфи) и ее команда делали все, что нужно, относительно первоначальных протоколов, и я сказал своей команде делать то же», — написал Трамп в Twitter.

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Однопартийцы Трампа призвали его начать передачу власти

Он добавил, что Мерфи подвергалась «приставаниям, угрозам и плохому обращению» за свою «твердую верность» США. «Я не хочу, чтобы это происходило с ней или служащими GSA», — заключил Трамп.

Таким образом, американский лидер вновь отказался признать поражение на выборах, хотя и допустил начало формальных процедур передачи власти.

В штабе Байдена также отметили, что вопрос об этом окончательно решен.

Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги пока не объявлены. По информации американских СМИ кандидат от демократов набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с избранием на пост главы государства.

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