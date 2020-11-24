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04:10 (мск), источник: ТАСС

Столтенберг: ЕС не сможет в одиночку защитить Европу и нуждается в присутствии войск США

Генсек НАТО также заявил, что члены альянса не должны отказываться от повышения расходов на оборону, даже несмотря на финансовое давление в связи с пандемией.

Источник: AP 2020

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. ЕС не в состоянии защитить Европу без Соединенных Штатов, и поэтому крайне необходимы гарантии США в области безопасности, присутствие их войск на континенте и меры ядерного сдерживания. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном во вторник интервью германской медиагруппе Funke.

«Факт в том, что Европейский союз не может защитить Европу. После Brexit (выхода Великобритании из ЕС — прим. ТАСС) 80% расходов на оборону государств НАТО будут приходиться на страны, не входящие в ЕС», — указал генсек. «Гарантии США в области безопасности, ядерное сдерживание и присутствие американских войск абсолютно необходимы для защиты Европы», — считает он.

Столтенберг признал, что европейцы должны больше инвестировать в собственную оборону, однако, по его мнению, эти усилия никогда не смогут заменить трансатлантический альянс.

«Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и внесет раскол в Европе», — предупредил Столтенберг. Причем, по его словам, если в США возникнет впечатление того, что ЕС в состоянии в одиночку обеспечить собственную безопасность, то возникнет новая проблема, а именно, «политические силы в США, которые выступают против мультилатерализма и трансатлантической кооперации, используют это как предлог для сокращения своих обязательств».

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Генсек НАТО ожидает, что США и при президенте Джозефе Байдене сохранят давление на ЕС в вопросах повышения расходов на оборону. Он отметил, что у Дональда Трампа «свой собственный стиль» выражения мнения и ожиданий. «Но я уверен, что избранный президент Байден заявит европейским партнерам о таких же ожиданиях. Он направит очень ясный сигнал о том, что они должны делать больше, поскольку мир становится все более опасным», — полагает Столтенберг.

Действующий президент США Дональд Трамп не раз требовал от всех стран — участниц альянса в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Выступая в декабре 2019 года на саммите НАТО в Лондоне, он предложил, чтобы такие страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.

Расходы на оборону

Столтенберг считает, что члены альянса не должны отказываться от цели повышения расходов на оборону до 2% национальных ВВП, даже несмотря на финансовое давление в связи с пандемией.

«Угрозы и вызовы в области безопасности, которые существовали во время коронавирусного кризиса, во время пандемии не отошли на задний план. Напротив», — утверждал Столтенберг. Он заявил, что «Россия продолжает наращивать вооружения, террористическая организация “Исламское государство” (ИГ, запрещена в РФ) снова пытается укрепить позиции в Сирии и Ираке, а глобальный баланс сил с подъемом Китая меняется».

«Важнейшая задача НАТО — не допустить того, чтобы коронавирусный кризис в области здравоохранения превратился в кризис в области безопасности. Поэтому мы должны продолжать больше инвестировать», — считает генсек НАТО.

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«При этом речь идет также о правильном подходе по отношению к России. Россия должна понять, что не сможет победить, если будет искать конфронтации», — утверждал Столтенберг. «Я верю в диалог, сотрудничество, контроль над вооружениями, но единственный путь достигнуть этого с Россией — это твердая и понятная позиция НАТО», — добавил генсек.

10 ноября президент РФ Владимир Путин на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК отметил, что страны Североатлантического альянса проигнорировали предложение России снизить военную активность на время пандемии коронавируса. По его словам, «больше того — интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла».

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет.

Миссия в Афганистане

Страны НАТО обсудят в феврале вопрос, продолжать ли им миссию в Афганистане или покинуть страну уже весной 2021 года.

«Нам, союзникам, придется в начале следующего года принять очень сложное решение относительно того, покинуть ли Афганистан до 1 мая, что является частью соглашения между США и “Талибаном” (радикальное движение, запрещено в РФ), или остаться. Это сложное решение, которое мы должны будем принять во время заседания министров обороны НАТО в феврале 2021 года», — сказал Столтенберг. По его словам, «это будет очень важная встреча НАТО».

Как считает генсек, в случае, если союзники слишком рано уйдут из Афганистана, террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) может попытаться укрепить там позиции после поражения в Сирии и Ираке. «Мы приветствуем прямые переговоры между “Талибаном” и афганским правительством и готовы скорректировать наше присутствие», — заявил Столтенберг, заверив, что никто из стран НАТО «не останется там [в Афганистане] дольше, чем нужно».

Как объявил на прошлой неделе и. о. министра обороны США Кристофер Миллер, к 15 января 2021 года в Афганистане останется только 2,5 тыс. американских военнослужащих. В настоящее время в Афганистане дислоцировано около 4,5 тыс. военнослужащих США.

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