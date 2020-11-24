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09:43 (мск), источник: Ведомости

Красный Крест в четыре раза увеличит свое присутствие в Нагорном Карабахе

Международный комитет Красного Креста (МККК) увеличит в четыре раза финансирование миссии в Нагорном Карабахе и увеличит ее состав, сообщил в интервью РБК президент организации Петер Маурер.

Источник: Reuters

«Если до войны бюджет нашей миссии в регионе составлял 10 млн швейцарских франков (почти $11 млн. — “Ведомости”), то на следующий год он составит 45 млн швейцарских франков ($49,4 млн. — “Ведомости”). То есть мы в четыре раза увеличим свое присутствие. У нас было довольно мало людей там. Сейчас мы планируем направить дополнительно 400−500 человек в регион», — сказал Маурер.

Президент МККК отметил, что поиск и идентификация тел погибших является одной из срочных задач. Сейчас стороны конфликта находят тела, которые находятся на подконтрольных им территориях и которые легко найти.

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Самое сложное, по мнению Маурера, — это поиск тел на линии соприкосновения, потому что там могут быть мины. Затягивание работы по поиску тел погибших может привести к заражению почвы, убежден он. Также могут быть сложности опознанием тел, потому что за зиму тела могут начать разлагаться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 ноября сообщил о нескольких сотнях армянских военнослужащих, пропавших без вести в результате вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Число погибших в Карабахе с армянской стороны составляет около 2,4 тыс. человек, сообщил он. Азербайджан данных о погибших и пропавших без вести до сих пор не сообщал.

Работа по обмену телами уже началась — при содействии российских миротворцев. 21 октября министерство окружающей среды Армении заявило, что в Нагорном Карабахе может произойти гуманитарная и экологическая катастрофа из-за тел погибших в боях людей.

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09:48 (мск)© Ньюстюб
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