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18:13 (мск), источник: Ведомости

Жириновский спрогнозировал упразднение Пенсионного фонда России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что Пенсионный фонд России будет ликвидирован, а пенсии гражданам будут выплачиваться напрямую из бюджета, передает «РИА Новости».

Источник: Агентство «Москва»
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«Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднен. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии (будут) платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране», — цитирует агентство Жириновского.

Это заявление прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Секретарь организации Игорь Шанин заявил, что пенсии должны замещать не менее 40% зарплаты.

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«Значит, это все опять треп и болтовня, которые надо прекращать и заниматься конкретными делами… Давайте хотя бы до 40% реального заработка доведем замещение, а потом уже будем думать о том, какие опять делать перестановки», — сказал он, подчеркнув, что нужно кардинально решать вопрос с низкими заработками у основной массы людей, которая является плательщиками в налоговую, страховую системы.

По его словам, без роста зарплат не будет и роста пенсий.

Ранее в ноябре глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что действующая российская пенсионная система провалилась, и в стране необходимо вернуться к практике выплат напрямую из бюджета.

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