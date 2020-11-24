Мишустин продлил выплаты за помощь больным COVID-19 до конца 2021 года

Так, согласно постановлению, на выплаты до 31 декабря 2021 года могут рассчитывать люди, оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также те, кто не принимает участие в лечение, но при выполнении должностных обязанностей контактирует с зараженными.
Также соцвыплаты положены врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медицинскому персоналу.
21 ноября стало известно, что правительство выделит средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в оказании помощи больным коронавирусом.
Ранее Мишустин уже распорядился выделить из резервного фонда более 24,6 млрд рублей, а затем еще 26 млрд рублей.
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил поощрять дополнительными выплатами студентов-медиков, участвующих в борьбе с COVID-19.