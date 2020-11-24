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20:03 (мск), источник: Известия

Мишустин продлил выплаты за помощь больным COVID-19 до конца 2021 года

Социальные выплаты работникам, которые оказывают помощь больным с COVID-19, продлили до конца 2021 года. Соответствующее постановление подписал 24 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 24 ноября.

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Источник: Агентство «Москва»

Так, согласно постановлению, на выплаты до 31 декабря 2021 года могут рассчитывать люди, оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также те, кто не принимает участие в лечение, но при выполнении должностных обязанностей контактирует с зараженными.

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Также соцвыплаты положены врачам и медицинским работникам с высшим (немедицинским) образованием, среднему и младшему медицинскому персоналу.

21 ноября стало известно, что правительство выделит средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в оказании помощи больным коронавирусом.

Ранее Мишустин уже распорядился выделить из резервного фонда более 24,6 млрд рублей, а затем еще 26 млрд рублей.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства предложил поощрять дополнительными выплатами студентов-медиков, участвующих в борьбе с COVID-19.

Путин распорядился о допвыплатах борющимся с коронавирусом медикам
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