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20:58 (мск), источник: Ведомости

Власти Пенсильвании и Невады утвердили победу Байдена на выборах

Губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Источник: AP 2020

Соответствующее заявление губернатор опубликовал на своей странице в Twitter. Пенсильвания направит в коллегию выборщиков 20 человек.

Он также добавил, что уже подписал соотвествующий сертификат — голоса выборщиков Пенсильвании получат Джо Байден и Камала Харрис, утвержденный кандидат в вице-президенты США.

Верховный суд Невады также утвердил результаты выборов в штате — победил демократ Джо Байден, передает агентство AP.

От Невады Байдену достается еще 6 выборщиков. Это уже третий ключевой штат, который официально подтвердил победу Байдена за последние сутки.

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Ранее победу Байдена признал Мичиган, от которого Байдену достанется 16 выборщиков.

По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных.

При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса.

Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о недостаточном доступе наблюдателей к избирательным участкам в Филадельфии. Кроме того, окружной суд в Пенсильвании не удовлетворил иск с просьбой не учитывать голоса в бюллетенях, отправленных почтой.

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