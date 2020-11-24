20:58 (мск), источник: Ведомости
Власти Пенсильвании и Невады утвердили победу Байдена на выборах
Губернатор Пенсильвании Том Вульф заявил о победе в своем штате кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.
Соответствующее заявление губернатор опубликовал на своей странице в Twitter. Пенсильвания направит в коллегию выборщиков 20 человек.
Он также добавил, что уже подписал соотвествующий сертификат — голоса выборщиков Пенсильвании получат Джо Байден и Камала Харрис, утвержденный кандидат в
От Невады Байдену достается еще 6 выборщиков. Это уже третий ключевой штат, который официально подтвердил победу Байдена за последние сутки.
Ранее победу Байдена признал Мичиган, от которого Байдену достанется 16 выборщиков.
По предварительным данным, ранее опубликованным Fox News, победу на прошедших выборах одержал Байден. У него было 306 голосов выборщиков из 538 возможных.
При этом, чтобы стать новым президентом США, необходимо получить 270. У действующего президента Дональда Трампа 232 голоса.
Ранее Верховный суд Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о недостаточном доступе наблюдателей к избирательным участкам в Филадельфии. Кроме того, окружной суд в Пенсильвании не удовлетворил иск с просьбой не учитывать голоса в бюллетенях, отправленных почтой.