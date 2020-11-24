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21:51 (мск), источник: Daily Storm

Байден пообещал, что США будут вновь «сидеть во главе стола»

Политик подчеркнул, что Вашингтон стремится сотрудничать с союзниками и противостоять противнику.

Источник: AFP 2020

Политик Джо Байден, который пока еще официально не утвержден президентом США, заявил, что Вашингтон не будет вмешиваться в «ненужные» конфликты, а будет мировым лидером, который «противостоит противникам и не отвергает союзников». Также он призвал американцев отказаться от агрессивной риторики по отношению друг к другу и объединиться.

«Америка вернулась. Она будет вновь лидировать в мире, а не уходить от него, вновь сидеть во главе стола, готова будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников», — сказал Байден.

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Политик представил свою команду, состав которой был озвучен в СМИ ранее: Тони Блинкен оказался кандидатом на должность госсекретаря, Линда Томас-Гринфилд — постпред США при ООН, Джейк Салливан — советник по нацбезопасности, Алехандро Майоракс — МВД, экс-госсекретарь Джон Керри — ответственный за климат.

Также Байден призвал страну объединиться: «Выборы окончены. Пора отказаться от риторики, демонизирующей друг друга. Мы должны объединиться».

Ранее стало известно, что действующий глава государства Дональд Трамп рекомендовал администрации общих служб (GSA) США начать процесс передачи власти команде Байдена. Он заявил, что продолжит бороться за победу на выборах. Руководитель GSA Эмили Мерфи в свою очередь заявила, что признает выигрыш Байдена и начнет передачу власти и что ей уже поступали угрозы от неизвестных за нежелание начать этот процесс.

24 ноября власти Пенсильвании и Невады окончательно признали победу Байдена на президентских выборах в этих штатах.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден 7 ноября объявил о своей победе на выборах. По данным штаба демократов и некоторых американских СМИ, политик набрал достаточно поддержки избирателей, чтобы получить более 270 голосов в электоральной коллегии, что позволит ему занять пост президента страны.

Его соперник, действующий глава Белого дома Дональд Трамп, посоветовал Байдену не торопиться и напомнил о пересчетах голосов, которые американский лидер и его соратники-республиканцы потребовали провести в ключевых штатах США. Трамп также пообещал судиться ради достижения справедливости.

Не признавший поражения Трамп перестал появляться на публике
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22:04 (мск)© Ньюстюб
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