Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 ноябряПубликация книги "Происхождение видов" Чарльза Дарвина, подписание декларации о запрете применения ядерного оружия, Севастопольское восстание и другие события
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
11Лаваш, пиво и старые заводы
24 ноября, источник: Известия

Путин и Эрдоган заявили о приоритете гуманитарных проблем в Карабахе

Возвращение беженцев, восстановление инфраструктуры, сохранение религиозных и культурных объектов в Нагорном Карабахе являются приоритетными проблемами в регионе. К такому выводу 24 ноября в ходе телефонного разговора пришли президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Reuters

«Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Видео
Путин распорядился о допвыплатах борющимся с коронавирусом медикам

Стороны обменялись мнениями о работе по созданию Центра по контролю за прекращением огня в зоне конфликта и отметили необходимость последовательного и полного выполнения мер, направленных на налаживание мирной жизни в Карабахе.

Ранее в этот день Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсудил шаги по выполнению соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

Также 24 ноября российский лидер заявил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Россия прилагает для этого немало усилий.

9 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев в Карабах.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
 Тело без антитела: изучены особенности клеточного иммунитета россиян к коронавирусу
Под одну воронку: 95% госкомпаний направят половину прибыли на дивиденды
Байден пообещал, что США будут вновь «сидеть во главе стола»
Умерла автор известного советского учебника английского языка
Канделаки назвала цензурой штраф за интервью с Турчаком
Аналитики Credit Suisse оценили перспективы рубля
В Польше открыли самый глубокий бассейн в мире
«Зенит» играет против «Лацио» в Лиге чемпионов (трансляция)
Трамп провел церемонию помилования индеек
Авто
Как камеры будут штрафовать за телефон и ремень В Москве камеры скоро начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону без «хэндс-фри». Рассказываем, как это будет работать и можно ли обжаловать такой штраф
Новости партнеров
До какого возраста можно управлять автомобилем по закону
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
Мишустин издал жесткий указ по коронавирусу: в Минздраве вздрогнули
Опередить стихию. Москва готова к осадкам и непогоде
Gnezdo.ru
Красотка, спортсменка: а гляньте на внука
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Помните этого красавца? Теперь посмотрите на жену
Реакция Романовской на смерть Джигарханяна удивила
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь