Путин и Эрдоган заявили о приоритете гуманитарных проблем в Карабахе

«Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения. Подчеркнута также приоритетность решения неотложных гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, восстановлением инфраструктуры, сохранением религиозных и культурных объектов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Стороны обменялись мнениями о работе по созданию Центра по контролю за прекращением огня в зоне конфликта и отметили необходимость последовательного и полного выполнения мер, направленных на налаживание мирной жизни в Карабахе.
Ранее в этот день Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которых обсудил шаги по выполнению соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.
Также 24 ноября российский лидер заявил о стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Он отметил, что Россия прилагает для этого немало усилий.
9 ноября Владимир Путин, Ильхам Алиев и Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов и возвращение беженцев в Карабах.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.