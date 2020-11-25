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00:57 (мск), источник: Интерфакс

Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Карабахе

Ранее Армения вывела свои войска из этого района в соответствии с трехсторонним заявлением Еревана, Баку и Москвы.

Источник: AFP 2020

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район, сообщает Минобороны Азербайджана.

«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район. Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск», — сказано в сообщении.

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В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным в ночь на 10 ноября, Армения должна была до 15 ноября вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Впоследствии Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района до 25 ноября.

Соглашение устанавливает режим прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Для контроля за выполнением договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор было решено ввести российский миротворческий контингент.

Кроме того, на территории Азербайджана при участии России и Турции будет создан Совместный центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вечером во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание мониторингового центра.

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24 ноября© Ньюстюб
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