00:57 (мск), источник: Интерфакс
Армия Азербайджана вошла в Кельбаджарский район в Карабахе
Ранее Армения вывела свои войска из этого района в соответствии с трехсторонним заявлением Еревана, Баку и Москвы.
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU — Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район, сообщает Минобороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, РФ и
В соответствии с трехсторонним соглашением, заключенным в ночь на 10 ноября, Армения должна была до 15 ноября вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район, а до 1 декабря — Лачинский район. Впоследствии Баку дал Еревану отсрочку на вывод людей из Кельбаджарского района до 25 ноября.
Соглашение устанавливает режим прекращения огня в зоне
Кроме того, на территории Азербайджана при участии России и Турции будет создан Совместный центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе. Вечером во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили создание мониторингового центра.
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