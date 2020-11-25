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01:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Саакашвили предрек экономике Украины неизбежную катастрофу

Глава Исполнительного комитета реформ Украины предрек экономике страны неизбежную катастрофу. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

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Источник: AP 2020

По мнению политика, к кризису может привести карантин выходного дня, ранее введенный в стране. При этом он отметил, что эти меры не работают в достаточной мере. «Я на выходных был во многих местах, где спокойно работают кафе, рестораны», — сказал он, добавив, что полиция «спокойно крышует» открытые заведения.

Несмотря на это, в большинстве из них посетителей нет, добавил Саакашвили. По его мнению, это является признаком кризиса и очень тяжелой стагнации, и поэтому дополнительные ограничения только ухудшат ситуацию. «Экономика этого не выдержит, она лопнет, это вызовет трагедию миллионов новых людей», — заключил политик.

11 ноября на Украине ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника могут работать только объекты критической инфраструктуры: продуктовые магазины, аптеки, транспорт. Многие представители бизнеса и сотрудники сферы услуг вышли на акции протеста с требованием отменить карантин, который лишает их заработка.

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