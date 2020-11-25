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11:47 (мск), источник: Ведомости

Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

Кандидат в президенты США Джо Байден в первые 100 дней своего президентства намерен провести миграционную реформу, а также отменить ряд указов действующего американского лидера Дональда Трампа в сфере экологии и здравоохранения. Об этом он заявил в интервью NBC News.

Источник: AP 2020

«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн человек без документов. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья», — сказал Байден.

Кроме того, он анонсировал дополнительные меры по борьбе с коронавирусом и его экономическими последствиями, однако не уточнил деталей.

Он также опроверг намерение уголовного преследования Трампа после прихода к власти. При этом он отметил, что знает о нескольких расследованиях в отношении Трампа, которые проводятся на уровне штатов.

«Я ничего не могу с этим сделать», — добавил Байден.

«Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве своего инструмента», — отметил он.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что процесс передачи власти Байдену и его команде начался 24 ноября. Накануне об этом распорядился сам действующий президент Трамп.

Выборы президента состоялись 3 ноября, однако официально итоги выборов еще не подведены. По предварительным итогам, опубликованным Fox News, бывший вице-президент страны Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков из 538 возможных, для победы необходимо 270.

У Трампа 232 голоса. Сейчас команда Трампа, включая его адвоката Руди Джулиани, пытается оспорить в судах итоги голосования, обвиняя демократов в фальсификациях.

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