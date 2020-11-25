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14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

США приготовились ввести санкции против Минобороны России

Администрация действующего президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции в отношении России. О подобных приготовлениях стало известно РИА Новости.

Источник: AP 2020

Так, согласно предварительному варианту документа, под санкции может попасть Минобороны России. Также ограничительные меры затронут 28 организаций: научные центры и предприятия, занятые в авиационной, ракетно-космической, атомной отраслях и отрасли приборо- и двигателестроения.

В частности, впервые в санкционном списке окажутся по две организации «Росатома» и «Роскосмоса», которые работают над созданием ядерного вооружения и ракетно-космической техники.
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Кроме того, ограничения грозят 10 компаниям, занимающимся гражданским авиастроением, созданием авиадвигателей и вертолетной техники, а также разработкой и поставкой авиационных материалов.

Помимо этого, под новые санкции может попасть некое федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), связанное с администрацией президента России. Его точное название не указывается.

Как отмечает РИА Новости, изначально предполагалось, что в данный санкционный список войдут 89 китайских компаний, замеченных в связях с военными. Однако позже было решение включить в него и российские организации.

Ранее, 24 ноября, стало известно, что США ввели санкции в отношении трех российских организаций. Ограничительные меры применены против компаний «Авиазапчасть», ОАО «Элекон» и Nilco Group, а также их дочерних структур. В России подобный шаг Вашингтона оценили как дискриминационный.

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