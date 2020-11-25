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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Гимнаст сбежал из Северной Кореи прыжком через трехметровый забор

Северокореец, сбежавший в начале ноября из Северной Кореи в Южную, во время пересечения границы перепрыгнул через трехметровый забор. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на сеульского чиновника, знакомого с ситуацией.

Источник: AP 2020

Беглец объяснил, что раньше был гимнастом. По информации издания, мужчина невысокого роста, чуть старше 20 лет находится в Сеуле под следствием — власти выясняют мотивы его побега. Северокорейца дважды заставили перепрыгнуть через забор, чтобы подтвердить его слова о пересечении границы; по одной из версий, он мог взобраться на забор с помощью стального шеста и спрыгнуть на землю с колючей проволоки.

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По словам пограничников, они не обнаружили каких-либо внешних изменений в конструкции забора. Однако, по их словам, колючая проволока сверху выглядела «прижатой». В настоящий момент военные выясняют, почему сенсорные датчики забора не сработали. Власти считают, что легкий вес и спортивное прошлое действительно могли помочь северокорейцу пересечь границу.

Гражданин КНДР, по сведениям газеты Chosun Ilbo, пересек границу с Южной Кореей 3 ноября. Он находился в демилитаризованной зоне в провинции Канвондо и был задержан лишь спустя 14 часов. Мужчина заявил, что ищет убежище. Инцидент с перебежчиком стал поводом для критики военных — их обвинили в запоздалой реакции.

В сентябре в Южной Корее арестовали перебежчика из КНДР, захотевшего вернуться обратно. Мужчина сбежал из Северной Кореи в 2018 году и поселился в Сеуле. 17 сентября его поймали в приграничном районе, при нем нашли четыре мобильных телефона.

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