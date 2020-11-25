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18:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Axios: армии Израиля поручили готовиться к военному удару США по Ирану

Израильские военные получили указание правительства готовиться к возможности военного удара США по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters
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По данным портала, правительство Израиля ожидает «очень сложный период» в регионе перед инаугурацией Джо Байдена в январе 2021 года. На данный момент власти страны не обладают точными данными о возможном ударе. Они опасаются, что в случае предупреждения о подобном нападении им не хватит времени на полноценную подготовку, отмечает издание.

Источники Axios сообщают, что Вашингтон может осуществить атаку на Иран до ухода действующего президента США Дональда Трампа со своего поста. В случае ответа Ирана может быть затронут и Израиль.

Ранее на фоне обещания снизить численность американских военных в Ираке и Афганистане Вашингтон решил перебросить на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress. В последний раз США отправляли эти самолеты в регион зимой, после ликвидации США командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

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