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20:21 (мск), источник: РБК

Великобритания сообщила о крупнейшем за 300 лет спаде экономики

В 2020 году ВВП Великобритании переживет крупнейшее падение за последние 300 лет. Об этом заявил глава Минфина страны Риши Сунак во время представления бюджета на следующий финансовый год в парламенте. Его речь опубликована на сайте ведомства.

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«Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является самым большим падением производства за более чем 300 лет. По мере ослабления ограничений ожидается, что экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, на 6,6% — в 2022 году, затем на 2,3%, 1,7% и 1,8% в последующие годы», — сказал Сунак.

По его словам, к докризисному уровню объем экономики Великобритании не вернется до IV квартала 2022 года. «Экономический ущерб, скорее всего, будет долгим. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте», — добавил Сунак.

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В своем выступлении министр привел данные Управления бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) — вневедомственного государственного органа Великобритании, который готовит независимые экономические прогнозы.

В связи с экономическими последствиями пандемии коронавируса и принятыми против нее мерами Великобритания значительно увеличила объем заимствований и нарастила внешний долг, добавил министр. Ожидается, что в 2020 году Великобритания займет в общей сложности £394 млрд, или 19% ВВП, отметил он. По словам Сунака, для страны это рекордный уровень заимствований в мирное время.

В Великобритании выявили 1,5 млн заразившихся коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. По этому показателю страна занимает седьмое место в мире. Умерли в Великобритании 55,9 тыс. заболевших COVID-19.

Рекордный суточный прирост в стране зарегистрировали 13 ноября — плюс 33,4 тыс. новых заразившихся, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. 24 ноября показатель снизился до 15,4 тыс. заболевших за сутки.

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