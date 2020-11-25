21:17 (мск), источник: РИА Новости
Сенат Франции призвал правительство признать Карабах
ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости, Людмила Орищенко. Сенат Франции принял резолюцию, в которой звучит призыв к правительству признать Нагорный Карабах.
В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал один. Резолюция носит рекомендательный характер.
«Сенат… призывает правительство признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира», — говорится в резолюции. Сенаторы считают, что безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантируются Азербайджаном.
В принятой резолюции сенаторы также «осуждают военную агрессию Азербайджана, проводимую при поддержке турецких властей и иностранных наемников», и призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.
«Сенат… призывает правительство оказать массовую гуманитарную помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, требуя открытия гуманитарных коридоров», — отмечается в документе.
Парламентарии призывают исполнительную власть «извлечь дипломатические последствия из роли, которую играют власти Турции, и рассмотреть вместе с европейскими партнерами наиболее решительные ответные меры».
Сенаторы указывают на то, что «президент Турции Тайип Эрдоган в последние годы увеличил число провокаций, запугиваний и угроз в отношении Франции, Европы и других стран». По мнению членов сената, проводимая Турцией «экспансионистская политика является основным фактором дестабилизации в Восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе» и «представляет угрозу для безопасности Франции и Европы в целом».
В резолюции высказывается позиция о том, что «военная поддержка, оказанная Турцией Азербайджану, лежит в основе агрессии», которая началась в сентябре против населения Нагорного Карабаха.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда
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