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00:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп помиловал своего экс-советника Флинна

Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его обвиняют в неверном информировании ФРБ о контактах с послом России.

Источник: AP 2020

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — написал господин Трамп в Twitter.

Флинн успел поработать советником президента всего несколько недель в начале 2017 года. Его обвинили в том, что он сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В декабре 2016 года Флинн через Кисляка просил Кремль не вводить санкции в ответ на ограничения, одобренные экс-президентом США Бараком Обамой. Флинн признал вину в даче ложных показаний. Уголовное дело рассматривалось в рамках дела о вмешательстве России в выборы в США 2016 года. Минюст США ранее просил суд прекратить уголовное преследование, но пока не смог этого добиться.

Ранее Трамп помиловал другого своего бывшего советника — политтехнолога Роджера Стоуна. В феврале 2020 года он был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу.

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