00:37 (мск), источник: Коммерсантъ
Трамп помиловал своего экс-советника Флинна
Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего советника по нацбезопасности Майкла Флинна. Его обвиняют в неверном информировании ФРБ о контактах с послом России.
«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — написал господин Трамп в Twitter.
Флинн успел поработать советником президента всего несколько недель в начале 2017 года. Его обвинили в том, что он сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В декабре 2016 года Флинн через Кисляка просил Кремль не вводить санкции в ответ на ограничения, одобренные
Ранее Трамп помиловал другого своего бывшего советника — политтехнолога Роджера Стоуна. В феврале 2020 года он был приговорен к трем годам и четырем месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу.