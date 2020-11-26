Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 ноябряОснование НХЛ, последний полет "Конкорда" и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Святой спас: армяне простились с древним монастырем
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
09:23 (мск), источник: Интерфакс

Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов и потребовал их пересмотра, сообщило издание The Hill.

Источник: Reuters

«Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы», — сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

«Мы должны перевернуть итоги выборов», — сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

Он добавил: «Все, что нам нужно, — это судья, который выслушает это должным образом».

Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он санкционировал, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Умер Диего Марадона
Суд арестовал жителя Колпино, удерживавшего шестерых детей в квартире
Эпидемиолог рассказал, как COVID может протекать после прививки
В Роспотребнадзоре назвали самые частые симптомы COVID у детей
Сборная России по биатлону изолирована в полном составе
В России запустят программу льготной ипотеки для молодежи
Под растаявшим в Норвегии льдом обнаружили десятки древних стрел
Фотограф снял уникальные кадры схватки между медведем и тигром
Кино
Ходченкова с Петровым и другие звезды на премьере «На острие» Драму о вражде двух саблисток представили первым зрителям
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
1000 госпитализаций и 20% на реанимации – новости Коммунарки
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Странность на могиле Жванецкого напугала народ
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Новости партнеров
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Предают только свои. Коммунисты выступили против льгот «детям войны»
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь