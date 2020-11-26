Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

«Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы», — сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.
«Мы должны перевернуть итоги выборов», — сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.
Он добавил: «Все, что нам нужно, — это судья, который выслушает это должным образом».
Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.
The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.
Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он санкционировал, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.