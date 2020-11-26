11:31 (мск), источник: РБК
Байден заявил о войне с коронавирусом
Вероятный новый президент США Джо Байден в телеобращении к гражданам в канун Дня благодарения заявил, что
Он попросил не расценивать заявления о коронавирусе или о вакцине от него как политические. «Мы воюем с вирусом, а не друг с другом», — добавил он.
«Первые вакцинации могут пройти уже в декабре. Затем нам нужно будет выработать план распределения вакцины, чтобы вся страна прошла процедуру вакцинации как можно быстрее», — сказал Байден. При этом ранее, 10 ноября, Байден выразил сомнения в широком применении вакцины в ближайшие месяцы.
Испытания своих вакцин в США проводят компании Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer совместно с BioNTech. В начале ноября Pfizer заявила, что созданная ею вакцина во время испытаний оказалась эффективной более чем на 90%. 20 ноября компания подала заявку на регистрацию препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). В компании отметили, что в случае одобрения заявки препарат можно будет применять в
Ранее опрошенные Bloomberg эксперты предупредили, что с распространением вакцины Pfizer могут возникнуть проблемы, поскольку препарат необходимо хранить при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию. Для использования препарата
Власти Канады планируют получить первые партии вакцины от коронавируса в январе 2021 года, после чего в стране начнется вакцинация, сообщил министр межправительственных дел Доминик Леблан в эфире телеканала CTV. По его словам, у правительства Канады заключены контракты с рядом компаний, которые разрабатывают вакцину от коронавируса.