11:20 (мск), источник: Коммерсантъ
«Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг России»
Москва ждет от Парижа объяснений по поводу очередной утечки беседы двух президентов.
В Москве удивлены и возмущены тем, что во французские СМИ в очередной раз попал фрагмент из конфиденциальных разговоров президентов Владимира Путина и Эмманюэля Макрона.
Об этом «Ъ» заявил дипломатический источник в Москве. На сей раз речь идет о публикации, в которой утверждается, что российский президент попросил своего французского коллегу о помощи в производстве вакцины от коронавирусной инфекции Sputnik V. Собеседник «Ъ» подчеркнул, что в статье суть переговоров двух лидеров искажена. Тем не менее Москва настаивает на объяснениях.
В возмутившей Москву статье французского издания Challenges говорится со ссылкой на дипломатический источник, что в ходе телефонного разговора 7 ноября Владимир Путин попросил у Парижа, и в частности Института Пастера, помощи в производстве вакцины Sputnik V.
Как уточняется в публикации, Эмманюэль Макрон уклонился от прямого ответа и сказал, что ему нужно обсудить этот вопрос с учеными.
Судя по сообщению на сайте Кремля, в тот день два президента действительно обсуждали сотрудничество в борьбе с пандемией. Однако о том, что Владимир Путин о
На сайте Елисейского дворца об этой беседе вообще не говорится, хотя французские СМИ 7 и 8 ноября цитировали сообщение президентской
Отметим, что в конце октября на форуме «Россия зовет» Владимир Путин признал, что для массового производства вакцины в стране не хватает мощностей. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — “железа”, что называется, — для разворачивания массового производства», — сказал он тогда. Чуть позже российское издание The Bell опубликовало расследование о проблемах с производством вакцины в России.
«Не секрет, что диалог между главами государств носит весьма интенсивный характер. За последний год состоялось 14 телефонных разговоров, большая часть которых — по инициативе французской стороны, — говорит собеседник “Ъ”.— Это наглядно свидетельствует о реальной заинтересованности Парижа в том, чтобы вывести двусторонние отношения на новый уровень, как это было согласовано в ходе визита Владимира Путина во Францию в августе 2019 года, на котором, по меткому выражению российских и французских политологов, зародился “дух Брегансона”».
«В этой связи невозможно поверить в то, что французские партнеры передали СМИ запись беседы Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Они просто не могли такого сделать, — уверен дипломат.— Поэтому мы с большим недоумением узнали о втором случае публикации в прессе якобы подлинного фрагмента еще одного разговора. Особую озабоченность вызывает утверждение автора, со ссылкой на неназванный “дипломатический источник”, об аутентичности материала. На самом же деле в СМИ вновь попало сознательно искаженное содержание беседы глав государств».
Напомним, ранее французская Le Monde опубликовала информацию о телефонном разговоре Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, который состоялся 14 сентября по инициативе Елисейского дворца и касался в основном событий вокруг Алексея Навального. Газета назвала телефонный разговор «разговором глухих». По данным источников Le Monde, президент Франции заявил, что, поскольку использование «Новичка» частной организацией было бы невозможно, необходимы официальные российские объяснения. В ответ российский президент якобы назвал Алексея Навального простым
В связи с новой утечкой диписточник «Ъ» в Москве отметил:
Мы можем сделать только один вывод: во Франции имеются определенные круги, которым не нравится конструктивный характер
российско-французскогодиалога, а также доверительные отношения, сложившиеся между Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.
«Эти круги заняты формированием токсичной атмосферы вокруг всего, что связано с Россией, с использованием самых низкопробных приемов, в том числе прямого подлога и клеветы, — возмущается собеседник “Ъ”.— Рассчитываем, что соответствующие оценки происходящего будут даны Елисейским дворцом и французскими властями». По его словам, российские власти надеются, что Париж в скором времени завершит расследование предыдущего инцидента, проведение которого анонсировано
«Ъ» отправил запрос в посольство Франции в Москве.
Елена Черненко