В Госдуме разъяснили норму о «праве на офлайн» в законе об «удаленке»

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — сказал Исаев журналистам.
По словам депутата, нарушение работодателем «права на офлайн» расценивается как сверхурочная работа. Это, как заметил Исаев, может происходить только с письменного согласия работника.
«Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону в первые два часа оплачивается в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое “право на офлайн” позволит на деле защитить дистанционных работников», — добавил Исаев.
Он отметил, что при работе над законопроектом юристы указали, что закреплённая в первом чтении для дистанционных работников «неприкосновенность времени отдыха» — это общая норма трудового кодекса. Она содержится в статье 106, где прописано понятие времени отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит инициативу в третьем чтении.