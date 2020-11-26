Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Каким запомнился отдых в СССРРазбитое сердце и танцы на палубе
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
14Влажная уборка: из Москвы-реки выловили 2 тыс. кубометров мусора
11:56 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме разъяснили норму о «праве на офлайн» в законе об «удаленке»

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Законопроект об удаленке сохраняет и защищает право дистанционных работников быть офлайн, заявил первый зампред фракции Единой России, глава рабочей группы по доработке этой инициативы Андрей Исаев.

COVID-19: Новые случаи
США
11:43 (мск)Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА Новости

«Право на офлайн сохранено ко второму чтению, это была принципиальная позиция авторов законопроекта, и оно прописано более грамотным юридическим языком, что не на словах, а на деле позволит защитить работника от переработок», — сказал Исаев журналистам.

По словам депутата, нарушение работодателем «права на офлайн» расценивается как сверхурочная работа. Это, как заметил Исаев, может происходить только с письменного согласия работника.

Читайте также
Путин поручил усовершенствовать регулирование удаленки

«Все нормы по сверхурочной работе есть в ТК. По закону в первые два часа оплачивается в полуторном размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника. Такое “право на офлайн” позволит на деле защитить дистанционных работников», — добавил Исаев.

Он отметил, что при работе над законопроектом юристы указали, что закреплённая в первом чтении для дистанционных работников «неприкосновенность времени отдыха» — это общая норма трудового кодекса. Она содержится в статье 106, где прописано понятие времени отдыха — это период, в течение которого работник свободен от исполнения обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит инициативу в третьем чтении.

 Эксперт объяснил, зачем США запустили ракеты в сторону Крыма
Названа причина госпитализации Светланы Светличной
Путин поручил минимизировать расходы на организацию удаленки
В России ждут ответ Франции из-за утечки бесед двух президентов
В РФ установлен новый антирекорд по числу случаев COVID за сутки
Мошенники придумали новый способ обмана по телефону
Тайна загадочного стального монолита из пустыни раскрыта
Умер самый засекреченный подводник России
Под растаявшим в Норвегии льдом обнаружили десятки древних стрел
Hi-Tech
В России нашли способ увеличить срок годности продуктов Он действительно работает
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Коронавирус не беда. Москва побила сразу несколько антирекордов
COVID: Москва помогает. В Москве собрали 3 тонны плазмы с антителами
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Поведение дочки Пугачевой вызвало 1000 вопросов
Новая «Ока»: чем удивит уникальное произведение
В РФ начали массово воровать катализаторы из авто
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь