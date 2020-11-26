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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Путин открыл цех по производству вакцины от COVID-19 в Братске

Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл новый фармацевтический цех в Братске, где будут производиться в том числе вакцины от коронавируса.

«Рад очень вас приветствовать — и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании “Фармасинтез” — на предприятии “Братскхимсинтез”, где вы и находитесь, в Иркутской области открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — обратился Путин к участникам видеоконференции.

Он отметил, что наращивание возможностей национальной фарминдустрии всегда жизненно важно для страны и граждан, особенно сейчас. Президент поблагодарил за работу всех, кто участвовал в реализации этого масштабного проекта.

Мне министр и председатель правительства буквально позавчера-вчера рассказывали и о компании, и об этом производстве, о ваших возможностях. Мощности, которые сегодня вводятся в эксплуатацию, позволят нарастить выпуск качественных эффективных лекарств, которые в том числе применяются для лечения коронавирусной инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, гепатита, других серьезных заболеваний.
Владимир Путин

Президент подчеркнул, что «эти препараты нужны людям, и нужны буквально каждый день». «Отмечу и то, что ваше предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, в повышение их доступности для граждан», — добавил он.

Власти РФ продолжат поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства, заявил президент России Владимир Путин во время открытия цеха крупнотоннажного производства фармсубстанций «БратскХимСинтез» в режиме видеоконференции.

«Развитие таких высокотехнологичных производств — это и новые рабочие места, и спрос на перспективные технологии, и разработки наших исследовательских команд, укрепление позиций России, точки роста для регионов, конечно. И будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», — сказал Путин, открыв по видеосвязи новый фармацевтический цех в Братске, где будут, в частности, производиться вакцины от коронавируса.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Путин открыл цех по производству компонентов ковид-вакцины
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13:10 (мск)© Ньюстюб
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