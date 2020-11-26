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13:12 (мск), источник: ТАСС

Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца 2020 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, на период до конца текущего года. Правительство также направит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом в четверг сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

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Источник: РИА "Новости"

«На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер. Сейчас врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, нагрузка на них по-прежнему высока, отметил Мишустин.

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Он сообщил также о выделении 1 млрд рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях. Из-за большого объема работы больницы и поликлиники стали активно привлекать на помощь таких учащихся, напомнил премьер.

«Они выполняют функции, напрямую не связанные с лечением больных, тем самым освобождая от избыточной нагрузки опытных сотрудников, — пояснил глава кабмина. — Это серьезное подспорье для тех, кто заботится о пациентах с коронавирусной инфекцией».

Мишустин уточнил, что для студентов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям предусмотрены выплаты по 10 тыс. рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ — по 7 тыс. рублей.

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Правительство до конца года выделит 10 миллиардов рублей на допвыплаты медикам — Мишустин

Закупка автомобилей скорой помощи

Правительство России также направит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи. «Правительство выделит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, малых городах с населением до 50 тыс. человек и в сельской местности, — сказал Мишустин. — Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи».

Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей. «Такие закупки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения планировались на следующий год, — сказал глава кабмина. — Но в сложной ситуации надо действовать на опережение».

«Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям, — добавил он. — Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году».

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