Кабмин выделит 10 млрд рублей на доплаты медикам до конца 2020 года

«На прошлой неделе в ходе совещания президент поручил правительству продолжить поддержку медицинских специалистов, и сегодня на дополнительные выплаты им до конца года направим 10 млрд рублей», — сказал премьер. Сейчас врачи, фельдшеры, медсестры продолжают трудиться в тяжелых условиях, нагрузка на них по-прежнему высока, отметил Мишустин.
Он сообщил также о выделении 1 млрд рублей на доплаты студентам-медикам, работающим в медучреждениях. Из-за большого объема работы больницы и поликлиники стали активно привлекать на помощь таких учащихся, напомнил премьер.
«Они выполняют функции, напрямую не связанные с лечением больных, тем самым освобождая от избыточной нагрузки опытных сотрудников, — пояснил глава кабмина. — Это серьезное подспорье для тех, кто заботится о пациентах с коронавирусной инфекцией».
Мишустин уточнил, что для студентов, ординаторов, аспирантов по медицинским специальностям предусмотрены выплаты по 10 тыс. рублей в месяц, а для студентов медицинских училищ — по 7 тыс. рублей.
Правительство России также направит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи. «Правительство выделит почти 1,5 млрд рублей на закупку 2 тыс. автомобилей для нужд первичного звена здравоохранения в районных центрах, поселках городского типа, малых городах с населением до 50 тыс. человек и в сельской местности, — сказал Мишустин. — Это поможет облегчить и работу служб скорой помощи».
Машины будут приобретены в ближайшее время и поступят в распоряжение врачей. «Такие закупки в рамках модернизации первичного звена здравоохранения планировались на следующий год, — сказал глава кабмина. — Но в сложной ситуации надо действовать на опережение».
«Важно в сжатые сроки сделать все, чтобы помочь людям, — добавил он. — Обращаю внимание Минпромторга, что поставки должны быть осуществлены уже в 2020 году».