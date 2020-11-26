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12:55 (мск), источник: ТАСС

В Росздравнадзоре сообщили о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в некоторых регионах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией отмечается в ряде регионов России, в некоторых из них также зафиксировано недостаточное оснащение перепрофилированных коек, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в четверг сообщила заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

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Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что да, система приспособилась [к пандемии], и сегодня <…> основная масса субъектов — работа в них проведена достаточно серьезная, которая позволила открыть койки. Хотя, тем не менее, <…> в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19 — с учетом просто заболеваемости. Мы видим и констатируем, что недостаточно оснащены перепрофилированные койки, в частности, аппаратами ИВЛ», — сказала она.

Серегина добавила, что обеспокоенность также вызывает и время выполнения лабораторных исследований по выявлению нового коронавируса, а также качество забора самого материала.
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«Сегодня нас очень беспокоит то, что достаточно превышен лимит времени выполнения лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции. Мы же все понимаем, чем быстрее пациенты и медики будут понимать какой результат ПЦР-исследования, тем быстрее начнутся эпидемиологические мероприятия и будет начато лечение для пациента, который нуждается в этом лечении, — сказала она. — Качество забора биологического материала тоже играет большую роль, и сегодня мы тоже на этом вопросе делаем акцент и работаем в этом направлении».

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062.

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