Лукашенко заявил о готовности к «усилению отношений» с Россией

«Что касается белорусско-российских отношений, то, наверное, нам надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации наших отношений. Тезис абсолютно напрашивается — и не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что Белоруссия готова преодолевать проблемы, существующие в современном мире, вместе с Россией. «Мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы — начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире», — заявил он.
После встречи Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия подтвердили курс на укрепление союзнических стратегических связей. «Президент подтвердил приверженность всем договоренностям, которые достигнуты на высшем уровне между нашими странами. Прежде всего, имею в виду курс на всестороннее укрепление наших связей — союзнических, стратегических — во всех областях», — сказал глава МИД РФ.
Лавров также отметил, что власти обеих стран видят «враждебное отношение» стран Запада. По его словам, США и другие страны часто пытаются вмешаться в политические процессы в России и Белоруссии. «Мы воспринимаем это спокойно. У нас есть Союзное государство, есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость, и это общая позиция наших президентов и наших правительств», — приводит его слова «Интерфакс».