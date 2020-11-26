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13:49 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии предложили лишить русский язык официального статуса

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Член конституционного совещания Киргизии (недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы) Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального.

Источник: РИА Новости

«Это, может, будет звучать радикально. Но мое предложение — оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус… Такого не должно быть», — приводит слова Торалиева с пленарного заседания совещания агентство 24.kg.

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По его словам, молодежь перестала разговаривать на киргизском языке. Он считает, что нужно создавать условия для развития киргизского языка, чтобы в будущем не потерять его. «Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском», — заявил Торалиев.

Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии наряду со статусом государственного — киргизского языка.

Ранее парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о назначении референдума по внесению изменений в конституцию. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета) как высшего совещательного, консультативного и координирующего органа народовластия, переформатировать институты президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу кабмина, а также снизить число депутатов парламента со 120 до 90.

По сути предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов.

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Беспорядки в Бишкеке

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали семь человек. После добровольной отставки Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. После его отставки 14 ноября, согласно закону, исполнять обязанности президента республики стал спикер парламента Талант Мамытов. Полномочия главы кабмина перешли к первому вице-премьеру Артему Новикову.

Референдум по внесению изменений в конституцию планируется провести 10 января 2021 года, в один день с выборами президента республики.

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