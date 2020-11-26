Песков назвал «провокационной желтизной» материалы о Светлане Кривоногих

«Я сам материал, действительно, посмотрел. Но, скажем так, он малоубедительный, такой, я бы сказал, эпистолярный жанр… Такая, знаете, провокационная желтизна. На серьезный материал это не тянет», — сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, ознакомился ли он с распространенным в интернете расследованием про Кривоногих.
По словам пресс-секретаря, утверждения, который содержатся в этих материалах, «фактически голословны».
«Де-факто они все голословны. Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно. И ничего в этом особого нет, и ничего в этом не заслуживает каких-либо комментариев», — сказал Песков.
Накануне пресс-секретарь президента на вопрос журналистов ответил, что ничего не может сказать в связи с опубликованным расследованием издания «Проект» о якобы знакомстве Путина и Кривоногих, так как впервые слышит об этой женщине.