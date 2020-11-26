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13:55 (мск), источник: ТАСС

Госдума приняла закон о регулировании дистанционной работы

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект об особенностях дистанционной работы. Его вступление в силу запланировано на 1 января следующего года.

Источник: Reuters

Документ, авторами которого стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат российского парламента, дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса (ТК) РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников, регламентирует типы дистанционной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

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В ходе доработки после первого чтения, которое прошло 21 июля, документ претерпел значительные изменения — парламентарии приняли 16 поправок. Среди наиболее важных из них — нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки и отпуска в общем порядке, а также ограничение максимального срока временного перевода на дистанционку: его продолжительность не будет превышать шести месяцев. При этом перевод на удаленную работу не сможет являться основанием для снижения зарплаты при сохранении объема работы.

Для дистанционных работников скорректирован и перечень оснований для увольнения. Их смогут увольнять за невыход на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Это положение заменит такое общее основание, как прогул, который невозможно применять к сотрудникам на удаленке. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на дистанционную занятость.

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Помимо этого, из редакции первого чтения исчезло положение о том, что «работник имеет право на неприкосновенность времени отдыха». Ряд СМИ интерпретировали указанные изменения как исключение нормы о неприкосновенности времени отдыха («праве на офлайн») для дистанционных работников. Один из разработчиков документа, депутат-единоросс Андрей Исаев заверил, что в законопроекте такое право сохраняется и конкретизируется в нескольких статьях, а изменение формулировок было вызвано юридическими причинами.

Сбалансированный документ

В рамках подготовки ко второму чтению резонанс вызвала поправка, согласно которой в случае природной или техногенной катастрофы, аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии, эпизоотии, а также по решению органов госвласти или местного самоуправления «по инициативе работодателя работник может быть временно переведен на дистанционную работу на период действия указанных обстоятельств».

Как ранее уточнял ТАСС Исаев, органы государственной власти не смогут принудительно переводить работников на удаленку — их решения будут лишь правовым основанием для работодателя перевести сотрудников на дистанционную занятость. Парламентарий подчеркивал, что указанная поправка не делает обязательными рекомендации властей о переводе части работников на удаленку.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин со своей стороны отмечал, что законопроект прошел скрупулезное обсуждение со всеми заинтересованными сторонами — профсоюзами, работодателями, правительством и экспертным сообществом.

Для доработки проекта ко второму чтению была создана специальная рабочая группа, а срок представления поправок существенно увеличен, обращал внимание политик. Предложенные гарантии, убежден он, должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости.

Еще один разработчик документа, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что благодаря проведению общественных обсуждений удалось подготовить сбалансированный документ, учитывающий интересы как работников, так и работодателей.

Депутат Исаев опроверг исключение «права на офлайн» для россиян
Во время загрузки произошла ошибка.
11:47 (мск)© Ньюстюб
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