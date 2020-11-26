17:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Кремль ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса до Нового года
В Кремле ожидают начала массовой вакцинации россиян от коронавируса до конца декабря, но не располагают информацией о точной дате, сообщил
«Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие», — ответил Дмитрий Песков в ходе
Журналисты уточнили у
Господин Песков назвал вакцинацию «грандиозной задачей». «Эта задача стоит перед каждым государством и перед нами. Это то, чем сейчас занимается штаб и наши производители», — заявил
Ранее 26 ноября Роспотребнадзор объявил о начале третьей, пострегистрационной фазы испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Помимо «ЭпиВакКороны» в России регистрацию имеет еще один препарат — вакцина «Спутник V» центра Гамалеи. «Спутник V» была зарегистрирована в августе первой в мире. Также свою вакцину готовит Центр имени Чумакова РАН.
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