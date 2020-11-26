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17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Кремль ожидает начала массовой вакцинации от коронавируса до Нового года

В Кремле ожидают начала массовой вакцинации россиян от коронавируса до конца декабря, но не располагают информацией о точной дате, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам господина Пескова, вакцинация будет добровольной и поэтапной.

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Источник: РИА "Новости"

«Точную дату вам сказать не могу. Но это должно начаться до Нового года. Ожидания такие», — ответил Дмитрий Песков в ходе пресс-колла на вопрос о начале массовой вакцинации.

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Журналисты уточнили у пресс-секретаря президента, смогут ли все желающие сразу получить вакцину. «Сейчас чуть-чуть преждевременно об этом говорить. Но однозначно: это будет поэтапно. С учетом географии нашей страны, особенностей хранения различных субстанций… Будет определенная этапность, но задача состоит в том, чтобы были минимальные этапы, и как можно быстрее обеспечить всех желающих», — ответил он. Пресс-секретарь напомнил, что вакцинация будет добровольной.

Господин Песков назвал вакцинацию «грандиозной задачей». «Эта задача стоит перед каждым государством и перед нами. Это то, чем сейчас занимается штаб и наши производители», — заявил пресс-секретарь российского лидера. Таймлайны массового запуска производства вакцины обсуждаются, их при необходимости обнародует штаб по борьбе с коронавирусом, добавил он.

Ранее 26 ноября Роспотребнадзор объявил о начале третьей, пострегистрационной фазы испытаний вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Помимо «ЭпиВакКороны» в России регистрацию имеет еще один препарат — вакцина «Спутник V» центра Гамалеи. «Спутник V» была зарегистрирована в августе первой в мире. Также свою вакцину готовит Центр имени Чумакова РАН.

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