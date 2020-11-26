Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2023 года

Закон продлевает порядок учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. До конца 2023 года полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой пенсии.
Накопительная часть пенсии появилась в 2002 году. В отличие от страховой части (16% официальной зарплаты), которая по умолчанию отправляется в Пенсионный фонд России (ПФР), накопительную часть (6%) будущий пенсионер, родившийся позднее 1967 года, может направить в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые — в теории — должны показывать более высокую доходность.
В 2014 году, когда это правило должно было заработать, взносы на накопительную пенсию впервые заморозили, чтобы покрыть дефицит ПФР. Отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направили в страховую часть. Пенсионные накопления при этом не формировались.
В 2016 году ввели мораторий, который должен был закончиться в 2020 году. Однако в декабре 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.
В правительстве утверждали, что за четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 трлн рублей, а объём пенсионных накоплений россиян не уменьшился. Однако Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) подсчитала, что от заморозки накопительной части экономика страны потеряла гораздо больше: только в 2017 году — 6 трлн рублей.
Проект новой накопительной пенсионной модели Минфин и Центробанк разработали ещё в 2016 году, но его так до сих пор и не представили. Речь идёт о концепции формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Таким образом, накопления должны стать собственностью гражданина, а не государства.