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14:56 (мск), источник: Секрет Фирмы

Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2023 года

Госдума приняла в третьем чтении правительственный законопроект, который продлевает заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года. Согласно задумке, это сократит отчисления федерального бюджета в Пенсионный фонд России (ПФР) на 669,3 млрд рублей в 2023 году.

Источник: РИА "Новости"

Закон продлевает порядок учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. До конца 2023 года полный размер индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) будет направляться на финансирование страховой пенсии.

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Накопительная часть пенсии появилась в 2002 году. В отличие от страховой части (16% официальной зарплаты), которая по умолчанию отправляется в Пенсионный фонд России (ПФР), накопительную часть (6%) будущий пенсионер, родившийся позднее 1967 года, может направить в один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые — в теории — должны показывать более высокую доходность.

В 2014 году, когда это правило должно было заработать, взносы на накопительную пенсию впервые заморозили, чтобы покрыть дефицит ПФР. Отчисления в размере 6% от зарплаты россиян пошли на выплаты пенсионерам. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, направили в страховую часть. Пенсионные накопления при этом не формировались.

В 2016 году ввели мораторий, который должен был закончиться в 2020 году. Однако в декабре 2018-го президент России Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

В правительстве утверждали, что за четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 трлн рублей, а объём пенсионных накоплений россиян не уменьшился. Однако Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) подсчитала, что от заморозки накопительной части экономика страны потеряла гораздо больше: только в 2017 году — 6 трлн рублей.

Проект новой накопительной пенсионной модели Минфин и Центробанк разработали ещё в 2016 году, но его так до сих пор и не представили. Речь идёт о концепции формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая предполагает, что работающие граждане будут добровольно отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к взносам работодателя. Таким образом, накопления должны стать собственностью гражданина, а не государства.

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