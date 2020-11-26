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16:33 (мск), источник: РБК

Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект депутатов от ЛДПР о признании 31 декабря выходным днем в этом году, передает ТАСС. В законопроекте депутаты предлагали, чтобы правительство переносило выходные дни так, чтобы 31 декабря всегда оказывался нерабочим днем, если он таковым не является.

Источник: РИА "Новости"

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — говорилось в пояснительной записке.

На пленарном заседании один из авторов законопроекта, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР), пояснил, что инициатива позволила бы повысить производительность и дисциплину труда, так рабочий день должен быть перенесен с предпраздничного дня.

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«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счет, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — сказал он (цитата по «Интерфаксу») и напомнил, что в 2019 году большинство регионов самостоятельно объявили 31 декабря выходным.

За отклонение законопроекта проголосовал 101 депутат, один парламентарий проголосовал против, двое воздержались.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года. Правительство его не поддержало. Максим Топилин, занимавший на тот момент пост министра труда, пояснял, что сделать 31 декабря выходным в 2019 году уже невозможно, поскольку на такие решения требуется больше времени. Об этом же заявила и вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с тем в 2021 году 31 декабря будет выходным, соответствующее постановление в октябре приняло правительство. На этот день перенесут выпадающий выходной с 3 января.

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