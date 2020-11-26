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17:54 (мск), источник: Коммерсантъ

«Северный поток-2» остался без сертификации

Сертификатор газопровода «Северный поток-2» норвежская Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd (DNV GL) прекратила участие в проекте из-за угрозы санкций со стороны США. Это стало следствием ужесточения санкций для подрядчиков, участвующих в достройке проекта, которое было проведено Госдепартаментом США в октябре.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Оператор проекта Nord Stream 2 AG считает, что защищать европейские компании от потенциальных санкций США должны правительства стран ЕС и Еврокомиссия. Как именно предполагается решать вопрос сертификации, без которой нельзя ввести газопровод в эксплуатацию, пока неясно.

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Норвежская сертификационная компания DNV GL прекратила обслуживание проекта строительства российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США, сообщает Bloomberg.

Отказ компании последовал после того, как Госдепартамент США опубликовал новое разъяснение в отношении Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), распространив рестрикции на компании, предоставляющие услуги, товары либо финансирование для «модернизации или установки оборудования» на судах, которые будут работать на проекте «Северный поток-2» или «Турецкий поток» (см. «Ъ» от 20 октября).

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«В соответствии с этими новыми принципами мы считаем, что деятельность DNV GL по проверке судов с оборудованием, обслуживающим проект “Северный поток-2”, подлежит санкциям, — говорится в сообщении DNV GL, поступившем “Ъ”.— Поэтому DNV GL прекратила предоставление услуг, которые могут подпадать под действие PEESA. DNV GL реализует надежную программу соответствия нашей деятельности всем применимым нормам и законам, включая санкции».

В компании также пояснили, что владелец «Северного потока-2» привлек DNV GL для проверки безопасности и технической целостности этой трубопроводной системы.

Компания проверяет безопасность и целостность трубопроводов в соответствии с независимым техническим стандартом DNVGL-OS-F101.

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Работа по проекту «Северный поток-2» заключалась в рассмотрении документации и наблюдении за строительными работами на предмет соответствия этому стандарту. Это включало мониторинг испытаний и подготовку оборудования, используемого на борту судов во время прокладки трубопровода.

«DNV GL обязана выдать сертификат соответствия после удовлетворительного завершения строительства трубопроводной системы», — уточнили там.

Bloomberg в своем сообщении приводит позицию Датского энергетического агентства о том, что Nord Stream 2 AG может нанять любую третью сторону, которая предоставит сертификат соответствия, подтверждающий, что построенные объекты соответствуют действующему законодательству.

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В Nord Stream 2 AG «Ъ» сообщили, что не раскрывают и не комментируют коммерческую информацию, отметив, что «защищать европейские компании от незаконных экстерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия».

Процесс строительства газопровода «Северный поток-2» был заморожен в конце 2019 года, после принятия санкций США в отношении судов, прокладывающих трубу для проекта. После этого швейцарский подрядчик Allseas свернул работы на проекте. На тот момент проект был завершен на 94%.

Татьяна Дятел

Сертификатор «Северного потока-2» вышел из проекта из-за возможных санкций
Во время загрузки произошла ошибка.
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