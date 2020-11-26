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21:13 (мск), источник: РБК

Европарламент принял резолюции о санкциях против Белоруссии и Турции

В случае с Минском Европарламент отреагировал на гибель активиста Романа Бондаренко, убитого неизвестными, срывавшими оппозиционную символику в его дворе. Призывы к санкциям против Турции связаны с ситуацией на Кипре.

Источник: AP 2020

Европарламент принял резолюции, осуждающие действия властей Белоруссии и Турции и призывающие руководство ЕС ввести более строгие санкции в отношении этих стран.

В случае с Белоруссией призыв Европарламента связан с гибелью 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Он скончался 12 ноября в больнице, после того как его избили во дворе дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленты с забора.

Евродепутаты потребовали от Минска незамедлительного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смертей Романа Бондаренко и других активистов — Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

В Европарламенте вновь подтвердили, что не признают результаты президентских выборов в стране и победу Александра Лукашенко (Москва ее признала). Там также предложили создать специальный центр, который собирал бы информацию о преступлениях против активистов в Белоруссии.

Чтобы оказать давление на власти республики, в Европарламенте потребовали от ЕС применить финансовые инструменты воздействия. «[Европарламент] подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует решение Совета ЕС работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с режимом Лукашенко», — говорится в резолюции.

В числе возможных мер Европарламент назвал:

  • полное замораживание всех перечислений от ЕС белорусскому правительству и госструктурам, включая ссуды от Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других финансовых институтов;
  • для государств — членов ЕС: снижение уровня дипломатических отношений с Минском;
  • создание специальной миссии Европейского парламента по установлению фактов нарушений законности со стороны белорусских властей, которая работала бы из Вильнюса и Варшавы;
  • принятие закона, аналогичного введенному в США «акту Магнитского», который позволил бы вводить на общеевропейском уровне санкции против лиц, причастных к предполагаемым нарушениям прав человека в республике.
За принятие резолюции высказались 613 евродепутатов из 689 голосовавших.
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Еще одна резолюция была принята в связи с действиями Турции на Кипре. Турция — единственная страна, признающая Турецкую республику Северного Кипра, занимающую около половины острова и появившуюся в результате вторжения турецких войск в страну в 1974 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, в том числе недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте, находящийся у линии разграничения и остающийся спорной территорией. «Европарламент призывает Европейский совет сохранять единую позицию в отношении односторонних и незаконных действий Турции, учитывая возможность введения адресных санкций», — указано в резолюции.

19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести новые санкции против Белоруссии. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ограничения коснутся не только чиновников, но и организаций, компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.

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