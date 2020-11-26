Европарламент принял резолюции о санкциях против Белоруссии и Турции

Европарламент принял резолюции, осуждающие действия властей Белоруссии и Турции и призывающие руководство ЕС ввести более строгие санкции в отношении этих стран.
В случае с Белоруссией призыв Европарламента связан с гибелью 31-летнего активиста Романа Бондаренко. Он скончался 12 ноября в больнице, после того как его избили во дворе дома неизвестные в гражданской одежде и масках, которые приехали снимать бело-красно-белые ленты с забора.
Евродепутаты потребовали от Минска незамедлительного, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смертей Романа Бондаренко и других активистов — Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.
В Европарламенте вновь подтвердили, что не признают результаты президентских выборов в стране и победу Александра Лукашенко (Москва ее признала). Там также предложили создать специальный центр, который собирал бы информацию о преступлениях против активистов в Белоруссии.
Чтобы оказать давление на власти республики, в Европарламенте потребовали от ЕС применить финансовые инструменты воздействия. «[Европарламент] подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует решение Совета ЕС работать над третьим пакетом санкций, направленных против фирм и олигархов, связанных с режимом Лукашенко», — говорится в резолюции.
В числе возможных мер Европарламент назвал:
За принятие резолюции высказались 613 евродепутатов из 689 голосовавших.
Еще одна резолюция была принята в связи с действиями Турции на Кипре. Турция — единственная страна, признающая Турецкую республику Северного Кипра, занимающую около половины острова и появившуюся в результате вторжения турецких войск в страну в 1974 году. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 15 ноября посетил Северный Кипр, в том числе недавно открытый для посещения квартал Вароша в Фамагусте, находящийся у линии разграничения и остающийся спорной территорией. «Европарламент призывает Европейский совет сохранять единую позицию в отношении односторонних и незаконных действий Турции, учитывая возможность введения адресных санкций», — указано в резолюции.
19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились ввести новые санкции против Белоруссии. По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, ограничения коснутся не только чиновников, но и организаций, компаний и бизнесменов, связанных с Лукашенко.