Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

«Конечно, вы это и так знаете», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.
В то же время он заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку».
Действующий глава государства добавил, что ему будет «очень сложно признать поражение». При этом он повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».
Трамп также сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.
Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.
В последние сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.
Трамп обвиняет соперников в попытке «украсть выборы». Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.
Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.