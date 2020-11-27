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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пообещал покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена

ВАШИНГТОН, 27 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, который, по подсчетам СМИ, победил на выборах.

Источник: AP 2020

«Конечно, вы это и так знаете», — ответил Трамп на соответствующий вопрос журналистов.

В то же время он заявил, что если выборщики проголосуют за Байдена, то «совершат ошибку».

Действующий глава государства добавил, что ему будет «очень сложно признать поражение». При этом он повторил обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».

Трамп также сравнил инфраструктуру выборов в США со страной третьего мира.

Выборы президента США прошли 3 ноября, но их окончательные итоги официально пока не объявили. По информации американских СМИ, демократ Байден набрал достаточное для победы количество голосов выборщиков. Многие мировые лидеры уже поздравили его.

В последние сразу три ключевых штата — Пенсильвания (20 выборщиков), Мичиган (16) и Невада (шесть) — подтвердили победу Байдена.

Трамп обвиняет соперников в попытке «украсть выборы». Адвокат президента Руди Джулиани заявил, что нарушения в ходе голосования носили системный характер. При этом действующий хозяин Белого дома уже распорядился начать передачу власти Байдену.

Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021-го.

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