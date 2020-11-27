Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 27 ноябряПровозглашение Первого крестового похода, появление уличного освещения в Москве и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
1795 лет со дня рождения Майи Плисецкой
20Выбраны лучшие фото самых невероятных мест на Земле
08:22 (мск), источник: Газета.Ру

Байден пообещал предоставить гражданство США 11 млн. человек

Джо Байден пообещал, что около 11 млн нелегальных мигрантов получат гражданство США. Отменой жестких мер, введенных Дональдом Трампом, политик намерен заняться в первые 100 дней своего президентства. На фоне действующего президента Байден выглядит защитником мигрантов. В случае, если ему удастся реализовать задуманное, в США появится 11 млн граждан, лояльных Демпартии. Между тем, наблюдатели констатируют, что уже в ближайшем будущем республиканцы будут неуклонно терять электорат.

Источник: Reuters

Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, снова заявил, что намерен предоставить гражданство более чем 11 млн нелегальных мигрантов в первые 100 дней своего президентства. Об этом он заявил в эфире NBC News.

«Отчасти это будет зависеть от того, какое сотрудничество я могу или не могу получить от конгресса США», — признал Байден.

Если в ходе второго тура выборов в конгресс в Джорджии победят республиканцы, то они сохранят контроль над сенатом США. В таком случае реализовать свое обещание Джо Байдену будет крайне не просто.

О своем намерении изменить жесткую миграционную политику действующего президента США Байден говорил еще в ходе предвыборной кампании.

Он планирует отменить практику разлучения детей нелегальных мигрантов с их родителями и родственниками, а также пересмотреть ограничения, введенные на количество рассматриваемых заявок о получении политического убежища, и запрет на прибытие в страну граждан некоторых мусульманских стран.

Байден также пообещал восстановить временный статус, который защищает беженцев из стран, пострадавших от стихийных бедствий или вооруженных конфликтов. В 2018 году администрация Трампа начала сворачивать программу для более чем 300 тыс. беженцев из Сальвадора, Никарагуа, Гаити, Гондураса, Судана и Непала.

По данным Государственного департамента, количество иммиграционных виз в США с 2016-й по 2019 год упало на 25%. Общий рост количества мигрантов замедлился примерно до 200 тыс. в год в течение первых двух лет президентства Трампа, по сравнению с 650 тыс. в год при правлении Барака Обамы, согласно анализу данных опроса Бюро переписи населения США.

Все это время оппоненты президента США в Демократической партии обвиняли его в расизме и ксенофобии.

На фоне этих мер Джо Байден уже выглядит как защитник нелегальных мигрантов, и в случае, если ему удастся воплотить задуманное, то в США появятся 11 млн потенциально лояльных демократам граждан. И в самой Демократической партии не скрывают, что более открытая политика Байдена, в частности, направлена на укрепление позиций демократов в будущем.

Так, бывший старший советник сенатора-демократа Берни Сандерса Чак Роча заявил в разговоре с Politico, что если иммиграционная реформа не будет проведена и путь к получению гражданству останется столь же трудным, то в следующем избирательном цикле демократы «окажутся в бедственном положении» из-за нереализованного столь громкого обещания.

«Нам будет больно на следующих выборах, если мы не сможем вернуть обществу то, что мы уже пообещали», — сказал Роча.

Параллельно с этим в США наблюдаются тектонические сдвиги в демографии, что грозит республиканцам потерей электората и без появления 11 млн граждан, лояльных демократам.

Как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, перемены в американском обществе могут застать республиканцев врасплох.

«Республиканская партия, в виду демографических тенденций, обречена на положение меньшинства, потому что усиление правого крыла партии делает ее партией испуганных белых.

Новость
Трамп пообещал уйти при голосовании выборщиков за Байдена

А белых, тем более, белых консерваторов становится в Америке все меньше и меньше, просто благодаря объективным демографическим тенденциям. Считается, что уже в этом десятилетии белые станут меньшинством в американском обществе, при этом далеко не все белые голосуют за республиканцев", — считает эксперт.

Как отмечает The Washington Post, в 2016 году 71% электората Республиканской партии составляли белые американцы. Тогда на выборах президента Дональд Трамп получил поддержку 57% таких граждан. В 2020 году за Трампа вновь проголосовали 57% белых американцев, но одновременно с этим их доля в электорате партии упала до 65%. И эта тенденция будет лишь увеличиваться.

В 2018 году институт Брукингса опубликовал результаты исследования, в котором сообщается, что белые американцы будут составлять меньшинство населения США к 2045 году.

«Во-первых, в период с 2018 по 2060 год объединенные группы расовых меньшинств продолжат расти на 74%. Во-вторых, в течение этого периода стареющее белое население увидит скромный прирост до 2024 года, а затем испытает долгосрочное снижение до 2060 года, что является следствием большего числа смертей, чем рождений», — говорится в результатах исследования.

Ожидается, что выходцы из Латинской Америки будут самой большой группой населения в Техасе уже в 2022 году. На этих выборах победу в этом штате одержал Дональд Трамп именно благодаря все той же поддержке белых граждан. Однако больше половины латиноамериканцев отдали свои голоса за Байдена.

В июне Бюро переписи населения США опубликовало свой отчет, согласно которому в 2019 году впервые афро- и латиноамериканцы составили большинство людей в возрасте до 16 лет, и это ожидаемый демографический сдвиг, который будет расти в ближайшие десятилетия.

Ожидается, что белые американцы составят меньшинство населения США примерно через 25 лет, сообщает The Associated Press, анализируя данные Бюро.

«Белые избиратели-мужчины, возможно, смогли спасти кандидата в президенты от республиканцев в 2016 году. Но республиканцам следует искать другую формулу, чтобы поддерживать себя в расово разнообразной стране», — пишет обозреватель The Washington Post.

Новость
Байден рассказал о планах на первые 100 дней президентства

The Stanford Review также приводит неутешительные для республиканцев цифры. Несмотря на краткосрочные успехи на выборах в конгресс (в палате представителей республиканцы сократили разрыв и сохраняют пока контроль над сенатом) гораздо большие потери американские консерваторы понесли в отношении культуры и духа страны.

За последние несколько десятилетий Америка неуклонно становилась более социально либеральной, отмечает издание. В стране резко упала рождаемость. В 1960 году в средней американской семье было около четырех детей; в 2017 году в средней семье было менее двоих детей. Посещение церкви сократилось с 70% до 50% за последние два десятилетия. Среди элитных гуманитарных университетов соотношение профессоров-республиканцев к профессорам-демократам упало более чем на 50% с 1999 года.

«Несмотря на успехи на президентских выборах и выборах в конгресс и даже в верховном суде, республиканцы постоянно теряли институциональную и культурную власть. Затем прибыл Трамп с убедительным сообщением, что “Америка превыше всего”. Консервативная база сплотилась вокруг него и его призыва о строгих иммиграционных законах. Но теперь Республиканской партии пора наверстать упущенное, иначе они рискуют навсегда потерять своих избирателей», — пишет издание.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Светлану Светличную госпитализировали
Назван новый симптом COVID-19
Трамп пообещал уйти, если за Байдена проголосуют выборщики
Церемонию прощания с Марадоной прекратили из-за беспорядков
В Госдуме предлагают отменить взносы за капремонт в новых домах
Биолог назвала ключевой недостаток вакцин от COVID-19
США наводнили ядовитые черви и ящерицы размером с собаку
Экспаты назвали лучшие города для жизни
Под растаявшим в Норвегии льдом обнаружили десятки древних стрел
Gnezdo.ru
6 актрис СССР, которые имели дворянские корни
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
5 актёров, которые со своей женой вместе всю жизнь
Авто
Утильсбор на автомобили может вырасти на 30% Это неизбежно приведет к увеличению цен на машины
Кино
Сергея Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» Об этом сообщил телеканал ТНТ
Новости партнеров
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Коммунисты выступили против выплат «детям войны»
Gnezdo.ru
Еще помните? Почему актер прожил всю жизнь один
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
Их больше нет: 5 актрис, которые ушли слишком рано
Леди
Елена Зеленская в небесно-голубом пальто пришла на выставку Новый выход первой леди
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь