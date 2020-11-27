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09:16 (мск), источник: ТАСС

Боррель сравнил Мадуро с Лукашенко

Cитуация, в которой оказались президенты Белоруссии и Венесуэлы, похожа, отметил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

Источник: AP 2020

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ситуация, в которой оказались президенты Белоруссии и Венесуэлы Александр Лукашенко и Николас Мадуро, похожа. Соответствующее мнение верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности выразил в опубликованном в пятницу интервью электронной газете elDiario.

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«Я сравнил Мадуро с Лукашенко и Лукашенко с Мадуро: они оба находятся в одинаковой ситуации, два президента, которые [занимают свои посты в] результате выборов, легитимность которых мы не признаем, но это не мешает им обладать той силой, которой они обладают, — уточнил Боррель. — Потому что, признаем мы их или нет, они контролируют страну».

По его словам, ситуация «не решится с выходом на балкон и произнесением пламенной речи или увеличением санкций, которые имеют очень суровые последствия для населения».

«Если бы политические [проблемы] решались с помощью заявлений, все было бы намного проще», — уточнил глава дипломатии ЕС.

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