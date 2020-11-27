10:37 (мск), источник: Известия
В Киргизии отказались от смены официального статуса русского языка
Официальный статус русского языка в новой редакции конституции Киргизии менять не будут. Об этом заявил на
Он отметил, что члены конституционного совещания решили оставить в Основном законе страны кыргызский язык государственным, а русский — официальным языком страны.
«Были предложения внести и английский язык, но мы посчитали, что редакция конституции в этой части останется», — приводит портал 24.kg его слова.
Накануне член недавно созданного органа для доработки проекта конституционной реформы совещания Киргизии Садирдин Торалиев предложил лишить русский язык статуса официального. Он аргументировал это тем, что молодежь «перестала разговаривать на киргизском языке», так как в нем «нет потребности».
Официальный статус русского языка закреплен в конституции Киргизии вместе со статусом государственного — киргизского языка.
Ранее, 21 октября, исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров на встрече с послом России Николаем Удовиченко заверил, что русский язык останется официальным в республике.
Он попросил российского посла увеличить количество учителей русского языка для обучения граждан в киргизских селах.
За день до этого МИД республики подчеркнул, что Россия сыграла важную роль в стабилизации политической обстановки в Киргизии, где после выборов в парламент в начале октября начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы, захватив здания мэрии Бишкека, парламента, правительства и МВД.
На фоне происходящего возглавлявший Киргизию Сооронбай Жээнбеков 15 октября объявил об отставке. Повторные выборы в жогорку кенеш (парламент) государства пройдут 20 декабря. Досрочные выборы президента — 10 января.