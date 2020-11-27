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11:13 (мск), источник: РИА Новости

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря пресс-конференцию по итогам года, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

«Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.

В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.

Следите за развитием темы Большая пресс-конференция Владимира Путина
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