Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет 17 декабря

«Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что из-за сложной эпидемической обстановки мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли.
Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001-го. Как правило, сначала лидер страны озвучивает основные экономические и социальные показатели. После этого журналисты получают возможность задать вопросы.
В прошлом году мероприятие состоялось 19 декабря и продлилось четыре часа восемнадцать минут, представители СМИ успели задать более 70 вопросов.