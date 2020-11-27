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12:33 (мск), источник: Ведомости

В российской армии началась массовая вакцинация от коронавируса

В России стартовала вакцинация личного состава вооруженных сил страны против коронавируса, прививку сделают 400 тыс. служащих, сообщил на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу.

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Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с поручением президента началась вакцинация личного состава Вооруженных сил против новой коронавирусной инфекции. Всего планируется вакцинировать более 400 тыс. военнослужащих», — сказал он (цитата по «Интерфакс»).

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Прививку сделали уже более чем 2,5 тыс. военнослужащим, добавил Шойгу. По его словам, до конца года должны вакцинировать 80 тыс. человек.

Кроме того, свыше 500 вакцинированных военнослужащих сейчас принимают участие в исследованиях по использованию плазмы пациентов с высоким титром антител для лечения COVID-19, сказал Шойгу. Он добавил, что такой способ лечения продемонстрировал свою эффективность для борьбы с тяжелой формой заболевания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация населения страны должна начаться до Нового года. Однако точную дату он не назвал.

Сегодня в России зафиксировали рекорд по суточному приросту числу людей с выявленным коронавирусом — 27 543, свидетельствуют данные оперштаба на 27 ноября. Предыдущее максимальное значение зарегистрировали вчера — 25 487. Кроме того, 26 ноября в течение 24 часов умерли 524 пациента с COVID-19. Это самый большой показатель за время пандемии. Общее количество заразившихся в стране составляет 2 215 533. Из них скончались 38 558, умерли 1 712 174, все еще болеют 464 801.

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