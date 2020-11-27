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13:33 (мск), источник: Forbes

Bloomberg узнал о стремлении Эрдогана улучшить отношения с Западом на фоне разногласий с Москвой

Разногласия с Россией, итоги президентских выборов в США и угроза введения санкций заставляют Турцию задуматься об улучшении отношений с традиционными западными союзниками и Саудовской Аравией, рассказали Bloomberg источники, знакомые с ходом обсуждения этой темы.

Источник: Reuters

После победы на досрочных выборах в 2018 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решительно отказался от стремления к более тесным связям с Западом и сблизился с Москвой, оттолкнув от Анкары других членов НАТО, пишет Bloomberg. Но недавние события, по словам источников агентства, подтолкнули Турцию к тому, чтобы переосмыслить свою внешнюю политику.

В числе этих событий Bloomberg называет, в частности, 44-дневную войну Азербайджана и Армении, в которой Турция поддержала Баку, и поражение на выборах Дональда Трампа.

Последний отстранил Турцию от программы производства истребителей F-35 из-за покупки российского зенитного комплекса С-400, но неоднократно заявлял о хороших отношениях с турецким коллегой.

В отличие от Трампа, Конгресс США настаивает на более суровом наказании Турции за сделку с Россией и рассматривает законопроект, который заставит президента ввести санкции. Вопрос о санкциях против Анкары также собираются обсудить 10 декабря европейские лидеры — поводом станут попытки Турции проводить геологоразведку в спорных водах Средиземного моря, в том числе у берегов Кипра и Греции.

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Собеседники агентства отмечают, что Россия пока не оправдала ожиданий Турции на передачу технологий, используемых в С-400, для возможности их совместного производства. А возможные санкции Запада поставят под угрозу восстановление экономики Турции после пандемии.

В ходе возможной реформы внешнеполитического курса, по словам источников Bloomberg, Анкара сделает ставку на непоколебимую веру Джо Байдена в многонациональные институты и трансатлантические связи, которые могут помочь ей устранить разногласия с партнерами по НАТО и повысить вероятность давно ожидаемых оружейных сделок. А присутствие Турции в зонах боевых действий на Ближнем Востоке позволит альянсу сдержать экспансионистскую Россию, отметили собеседники агентства.

О разногласиях России и Турции по конфликту в Нагорном Карабахе ранее сообщал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Турция занимала последовательную позицию «на одобрение силового сценария» в решении конфликта. После заключения перемирия Песков говорил, что Путин и Эрдоган «продолжают тесный и субстантивный диалог, но, конечно же, не обходятся по таким сложным субстанциям без определенных нюансов в подходах, разногласий».

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