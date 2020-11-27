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14:37 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД РФ осудил планы Санду добиться вывода российских войск из Приднестровья

Заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости вывода российских военных из Приднестровья подрывает усилия по мирному урегулированию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: AP 2020

В Приднестровье находится оперативная группа российских военных численностью около тысячи человек. Они задействованы миротворческой операции и охраняют склады в Колбасне с боеприпасами.

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Ранее госпожа Санду заявила в интервью изданию «Европейская правда», что для решения конфликта в Приднестровье оттуда должны быть выведены российские военные. «Уверена, что мы найдем формат решения конфликта. И он должен включать полный вывод российских войск с территории Молдовы. Мы об этом всегда говорили и будем говорить об этом и в дальнейшем», — сказала она. Действующий президент Молдавии Игорь Додон назвал это заявление ошибкой.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы», — сказала госпожа Захарова на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель МИД отметила, что оперативная группа российских войск «обеспечивает российский миротворческий контингент», условия миротворческой операции обговорены. По ее словам, до урегулирования конфликта еще далеко.

«Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», — сказала Мария Захарова.

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