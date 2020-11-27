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16:03 (мск), источник: Ведомости

Лукашенко заявил о желании Польши развалить экономику Белоруссии

Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию, чтобы экономика страны «рухнула», заявил президент республики Александр Лукашенко со ссылкой на данные Комитета государственной безопасности, передает «БелТА».

Источник: РИА "Новости"

«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — процитировал Лукашенко заявление польского премьер-министра на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

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По его словам, Польша призвала НАТО учредить «специальные силы безопасности» для «борьбы» с белорусской властью и заявила о намерении использовать ситуацию в Белоруссии в своих интересах. «Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», — привел он слова польского премьера. Президент назвал эти заявления «циничными и уникальными».

Лукашенко подчеркнул, что никогда не просил российские власти о помощи. Путин сам предложил «подставить плечо» Белоруссии, понимая, что следующей будет Россия.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,09%. После выборов в стране начались акции протеста, которые частично продолжаются до сих пор. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.

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